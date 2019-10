Ronn Moss a Domenica In non nega il flirt con Barbara De Rossi

Ridge di Beautiful a Domenica In: Ronn Moss e Barbara De Rossi sono stati insieme?

Prima volta a Domenica In per Ronn Moss. Il famoso Ridge di Beautiful è da mesi in Italia per alcuni impegni legati al cinema e alla musica e ne ha approfittato per fare visita a Mara Venier. Nel salotto del programma Rai, il 67enne ha ripercorso la sua lunga carriera e la vita privata, costellata da incontri importanti come quello con l’attuale moglie Devin DeVasquez. Ma forse non tutti sanno che in passato Ronn ha avuto un breve flirt con un’attrice italiana: la bella e talentuosa Barbara De Rossi. Moss l’ha ricordata a Domenica In con fare elegante, senza svelare troppi dettagli su una vecchia liason che risale agli anni Ottanta.

Ronn Moss e Barbara De Rossi hanno lavorato insieme nel 1983

Nel 1983 Ronn Moss e Barbara De Rossi hanno lavorato insieme a I Paladini: Storia di armi e d’amori, prodotto da Nicola Carraro, marito di Mara Venier. “Quella è stata la prima volta che ho assaggiato gli gnocchi in Italia. Sono andata a casa di Barbara e lei me li ha cucinati”, ha ricordato Ronn a Domenica In. “Ma c’è stato un flirt tra di voi?”, ha chiesto zia Mara. Moss non ha replicato ma ha lasciato intendere con lo sguardo che qualcosa di fatto è accaduto. In studio è poi entrata la De Rossi, per una sorpresa all’ex protagonista di Beautiful. Imbarazzata l’attrice ha sminuito la faccenda: “Non è successo niente, eravamo molto giovani”.

Il marito di Mara Venier commenta il flirt tra Ronn e Barbara

“Ufficialmente non c’è stato un flirt ma chissà… Cosa succede nella notte un produttore non lo sa mai”, ha dichiarato Nicola Carraro con fare malizioso. Il produttore è stato interpellato dalla moglie Mara Venier, che ha voluto vederci chiaro dopo le affermazioni di Ronn Moss e Barbara De Rossi. Carraro è sempre accanto alla Venier e segue ogni puntata di Domenica In dietro le quinte.

Una scena del film con Ronn Moss e Barbara De Rossi: