Roncato attacca il marito della Orlando, la d’Urso e il Grande Fratello Vip

Andrea Roncato è arrabbiato e agitato. Da qualche settimana il suo nome è tornato al centro del gossip per via del matrimonio naufragato oltre venti anni fa con Stefania Orlando, attuale concorrente del Grande Fratello Vip. Un chiacchiericcio che ha infastidito parecchio il 73enne che, insieme alla moglie Nicole Moscariello, ha addirittura ricevuto delle minacce di morte sui social network.

Tramite un’intervista rilasciata al settimanale Nuovo Andrea Roncato ha attaccato duramente Barbara d’Urso, che l’ha intervistato di recente a Live-Non è la d’Urso, e pure la produzione del Grande Fratello Vip. Queste le parole dell’attore, sconvolto e ferito:

“La domanda sul perché io e Stefania ci fossimo lasciati, che mi ha rivolto la d’Urso, mi ha colto di sorpresa, visto che ero andato lì per parlare della mia carriera e non certo della mia ex. Imbarazzato, ho risposto che lei a un certo punto se n’è andata via e ha avuto un’altra storia. Poi, però, ho aggiunto anche che non ero stato un bravo marito e che quindi non gliene facevo una colpa”

Andrea Roncato ci ha tenuto a sottolineare che non ha mai definito Stefania Orlando una cattiva moglie. E proprio per questo l’attore si è scagliato contro la produzione del Grande Fratello Vip:

“Al GF Vip hanno fatto vedere solo il pezzo in cui dicevo che lei se n’era andata via con un altro uomo. Dopo di che ho ricevuto tanti insulti da parte del pubblico, ma la cosa che mi dispiace di più è che hanno preso di mira pure mia moglie Nicole, che non ha mai detto niente”

Andrea Roncato ha rimarcato che il pubblico del Grande Fratello Vip deve vergognarsi perché ha fatto cyberbullismo nei suoi confronti e in quelli della moglie Nicole, madre dell’attrice Giulia Elettra Gorietti. Roncato ha parlato di pesanti insulti, offese e minacce di morte, arrivate dopo la sua intervista a Live-Non è la d’Urso.

L’attore si è lasciato andare a un vero e proprio sfogo sulle pagine della rivista diretta da Riccardo Signoretti:

“Queste persone si devono aspettare da me una denuncia perché sono perseguibili penalmente. E poi è inutile che al GF Vip squalifichino un concorrente per una parola detta sulla violenza se hanno un pubblico di bulli”

Andrea Roncato se l’è presa pure con Simone Gianlorenzi, il marito di Stefania Orlando che ha sempre cercato di tendere una mano all’attore. Ma Roncato è stato chiaro:

“Lui sarà pure una brava persona, però si sta dando parecchio da fare per istigare tutti i loro fan a offendere me e mia moglie Nicole”

Infine un appello a Stefania Orlando: quello di non parlare più del loro rapporto ormai morto e sepolto. Come reagirà la gieffina alle parole dell’ex marito? E come replicherà Simone, di professione cantante?

La storia d’amore tra Andrea Roncato e Stefania Orlando

Stefania Orlando e Andrea Roncato sono stati sposati per un periodo assai breve: dal 1997 al 1999. I due non sono mai diventati genitori. Nel 2017 Roncato ha sposato Nicole dopo sette anni di relazione. A far incontrare i due Giulia Elettra Gorietti, figlia di Nicole diventata famosa con il film Tre metri sopra il cielo dove indossava i panni della sorella di Babi, che ha lavorato con Roncato al film Almeno tu nell’universo nel 2010.

Ironia della sorte in quel film Andrea interpretava la parte del patrigno di Giulia e in poco tempo si è passati dalla fantasia alla realtà. Roncato ha un buon rapporto pure con l’altra figlia di Nicole, Greta. Anche Stefania Orlando si è sposata per la seconda volta in seguito al matrimonio fallito con Roncato. Nel 2019 è convolata a nozze, dopo undici anni d’amore, con il musicista Simone Gianlorenzi.