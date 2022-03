Ron Moss amaro: “Perché non ho più rapporti con nessuno di Beautiful”

By

L’attore statunitense si racconta in una nuova intervista e parla di come è andata a finire con i suoi ex compagni di avventura

In occasione dei 70 anni dell’attore statunitense, il Corriere ha avuto modo di intevristare Ron Moss, uno dei volti di punta di Beautiful. Al giornale, l’indimenticabile interprete del personaggio di Ridge Forrester si è raccontato a cuore aperto, rivelando anche qualche verità che per i fan della serie potrebbe suonare dolceamara.

Ron Moss ha infatti interpretato lo stesso personaggio sul set per ben 25 anni, fino al 2012. Un quarto di secolo nel corso del quale ha avuto la possibilità di lavorare con decine di colleghi, alcuni rimasti nel cuore dei telespettatori tanto quanto lui. Pensiamo ad esempio a Katherine Kelly Lang (la sua storica “moglie” Brooke Logan), John McCook (Eric Forrester) o Susan Flannery (Stephanie)

Eppure, nonostante il suo strettissimo legame con Beautiful, a cui sarà sempre indissolubilmente legato, Ron Moss non ha più rapporti con nessuno del cast. Questo perlomeno è quello che l’attore ha raccontato al Corriere, seppur senza dimostrare nessun astio particolare.

A quanto pare, infatti, ad allontanare Ron Moss dai suoi ex colleghi non sono stati vecchi rancori, ma semplicemente i casi della vita, per così dire. Parlando del cast, l’attore ha commentato:

Sfortunatamente non ho più visto né più parlato con nessuno. Credo dipenda dal fatto che abbiamo tutti vite diverse ora. Mi mancano molte delle persone di Beautiful perché all’epoca eravamo davvero una grande famiglia. Ma la vita accade quando siamo impegnati a fare altri progetti.

E non finisce qui. Ron Moss ha chiuso i rapporti di fatto anche con la stessa trasmissione che l’ha reso famoso. “Non ho nemmeno più visto la soap: non guardo affatto la tv, in effetti” ha precisato Moss.

Nella stessa intervista, tra le altre cose, Ron Moss ha raccontato del suo rapporto speciale con il nostro Paese. In Italia, in Puglia per essere precisi, l’interprete di Ridge di Beautiful ha da poco comprato una masseria, dove ha intenzione di organizzare eventi e anche matrimoni.

Oggi l’attore è impegnato sia in progetti cinematografici sia in progetti musicali. A breve, infatti uscirà al cinema Viaggio a sorpresa, che lo vede al fianco di Lino Banfi. Inoltre, Ron Moss è al lavoro su un nuovo film western che sarà girato fra l’Italia, la Bulgaria e gli Stati Uniti. Nel frattempo l’attore continua a dilettarsi con la musica: nelle prossime settimane l’attore tornerà ad esibirsi in tour dal vivo con la sua band.