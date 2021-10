Romina Power si svela: l’amore dopo Albano, la sorella morta e Jolanda

Romina Power è ospite nella nuova puntata di Verissimo, in onda nel pomeriggio di domenica 24 ottobre. In occasione del suo settantesimo compleanno, viene ospitata nel salotto di Silvia Toffanin per una nuova e profonda intervista. Proprio nello studio di Canale 5, l’ex moglie di Albano Carrisi torna con la mente indietro nel tempo, ripercorrendo i ricordi dei suoi affetti più cari. La famosissima cantante torna a parlare dello speciale legame che condivideva con sua sorella Taryn.

Quest’ultima è morta a causa della leucemia e oggi Romina parla del loro bellissimo rapporto. Ammette che era la sua “compagna di giochi da piccola e una confidente da grande”. Non sa perché tutti credono che “l’anima gemella dev’essere del sesso opposto”. Una profonda intervista, durante la quale la Power tira fuori ciò che prova: “La mia era ed è Tyran e il nostro legame non si spezzerà mai”, dichiara, riferendosi all’anima gemella. Ricorda quanto la sorella fosse speciale e quanto rispetto avesse “per le minoranze e per gli animali”.

Non solo, la cantante precisa che Tyran era una donna “molto fedele a sé stessa”. A Verissimo Romina confessa che la sorella era “incorruttibile”. Infatti, racconta che rifiutò di entrare a far parte del mondo del cinema “per andare a vivere con un nativo americano, in mezzo alla natura”. Le parole che l’ex moglie di Albano esprime, di fronte alla Toffanin, sulla sorella sono bellissime.

Per i suoi quattro figli, Tyran “è stata una madre esemplare” e anche per questo l’ha sempre ammirata. Il discorso della sorella non è l’unico che Romina affronta nel salotto Mediaset. La padrona di casa le chiede se, dopo la fine della sua storia con Albano, abbia avuto altre relazioni. Svela che, quando si è separata da lui, aveva 50 anni.

Nella sua vita ha avuto vari corteggiatori, ma per lei “la libertà non ha prezzo”. Nel momento in cui si assapora, non è semplice “farsi condizionare di nuovo”. Inoltre, precisa che la sua vita è “piena e ricca“, in quanto ha molti amici, i figli e i nipoti. Per quanto riguarda Jolanda, la madre del noto cantautore di Cellino San Marco, ammette che inizialmente “era un po’ diffidente”.

Pare che dopo l’arrivo dei figli, la donna l’abbia aiutata molto, tanto che alla fine si sono emozionate. Per lei è stata come una mamma e si volevano molto bene. Infine, la Power dice la sua sulla chirurgia estetica. A Silvia Toffanin svela di non capirne il senso. Romina ha una certezza al riguardo: “I continui ritocchi non ti migliorano come persone”.

Crede che alla sua età non serva a molto avere una pelle liscia. Non ci sono misteri secondo la cantante, “sono così”.