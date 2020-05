Albano e Loredana Lecciso sono tornati insieme: Romina Power terzo incomodo a Cellino San Marco?

Non è una novità: Romina Power sta trascorrendo la quarantena in Italia, a Cellino San Marco nella tenuta dell’ex marito Albano Carrisi. L’americana è rimasta bloccata in Italia quando è scoppiata l’emergenza Coronavirus perché impegnata con l’ultima edizione di Amici. E così, appena è stato decretato il lockdown, la Power ha trovato rifugio nella casa del figlio Yari a Cellino. Nella stessa tenuta ma in un abitazione diversa ma vicina si trovano da mesi Albano, Loredana Lecciso e i figli Jasmine e Bido. Com’è noto il cantante e la soubrette pugliese sono tornati insieme: ma cosa pensa la 47enne della presenza di Romina?

Loredana Lecciso diplomatica sulla presenza di Romina Power

“La scelta di Romina Power di trascorrere la quarantena nella tenuta di Albano a Cellino San Marco? Non ci vedo nulla di strano, rispetto la libertà altrui“, ha dichiarato Loredana Lecciso al settimanale Nuovo. Parole che ben combaciano con quello che è sempre stato il pensiero della leccese: la showgirl non ha mai nascosto di provare profondo rispetto per il matrimonio precedente di Albano. E in più di un’occasione ha sostenuto il ritorno artistico di Carrisi e l’ex moglie. Anche se, va ricordato, Loredana e Romina non hanno mai avuto un rapporto amichevole: la Lecciso ha provato a creare un legame ma la Power non è mai stata propensa. Forse la quarantena ha cambiato la situazione?

Il compleanno di Albano in Puglia: Romina mostra la torta

Di recente a Cellino San Marco si è festeggiato il compleanno di Albano Carrisi: l’interprete ha spento 77 candeline. Sul profilo Instagram di Romina Power è apparsa la foto della torta del cantante: i due si sono ricongiunti, magari insieme a Loredana Lecciso, per festeggiare tutti appassionatamente la ricorrenza? Appuntamento alla prossima puntata di questo intricato e avvincente triangolo d’amore…