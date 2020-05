Romina Power a Domenica In, scoppia il caos: il cameraman si fa male

Romina Power in collegamento a Domenica In: scoppia il caos in diretta

Gli imprevisti in diretta a Domenica In non mancano mai. Domenica 10 maggio un cameraman è inciampato e si è fatto male. È successo a Cellino San Marco, dove il tecnico stava riprendendo Romina Power, che si è collegata con la padrona di casa Mara Venier. L’uomo ha fatto capolino in video per chiedere scusa, generando risate e ilarità. Tanto che la conduttrice non ha potuto fare a meno di mandare in onda la pubblicità. Prima però zia Mara ha consigliato all’operatore di mettere un po’ di ghiaccio sul ginocchio. Una gag involontaria ma molto divertente che è piaciuta al pubblico a casa, che ogni domenica segue con passione e divertimento Domenica In.

Perché l’operatore a Cellino San Marco è inciampato

Il cameraman in collegamento da Cellino San Marco, nella casa che Romina Power sta dividendo con il figlio Yari, si vedeva nel riflesso del vetro alle spalle dell’artista americana. È inciampato in diretta dopo che da Roma gli hanno detto di spostarsi proprio perché la sua immagine era riflessa nello specchio. Ma dopo il piccolo incidente Mara Venier lo ha tranquillizzato: “Resta dove sei, mi piace così”.

Quarantena in Italia per Romina Power dopo Amici

Piccoli imprevisti a parte, Romina Power ha raccontato la sua quarantena a Domenica In. Quarantena vissuta a Cellino San Marco con Yari: la 68enne è rimasta bloccata in Italia dopo la partecipazione ad Amici. Sempre a Cellino, ma in un’altra villa, ci sono anche Albano Carrisi con Loredana Lecciso e i figli Jasmine e Bido.