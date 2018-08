Romina Power al Grande Fratello Vip? Novità sulla terza edizione

Il prossimo settembre su Canale 5 in prima serata Ilary Blasi tornerà al timone del Grande Fratello Vip arrivato alla sua terza edizione. Tante le indiscrezioni in merito al cast della nuova stagione che vedrà alcuni personaggi del mondo dello spettacolo, della musica, del cinema, della tv, del teatro, dello sport rinchiudersi per mesi nella casa più spiata d’Italia. Ci sarà anche Romina Power, da anni ormai sulle riviste di cronaca rosa per il legame importante con Al Bano? Alcuni pettegolezzi in merito arrivano direttamente da uno degli autori del reality show più longevo della storia della televisione italiana, ossia Gabriele Parpiglia.

Romina Power al Grande Fratello Vip? Tutta la verità

“Ti svelo un segreto. Avevo contattato Romina Power per un reality tempo fa. Lei mi ha detto no secco (non avrebbe fatto la concorrente) ma in cambio mi ha proposto di provinare il fratello Tyrone. Ma Romina sarebbe stata top in qualsiasi ruolo“, questo il commento fatto da Parpiglia attraverso una Stories su Instagram. E così non vedremo affatto la cantante, attrice e scrittrice nella prossima edizione del Grande Fratello Vip. Parpiglia non dice esplicitamente il nome del reality show, tuttavia l’ipotesi più accreditata è quella del GFvip, visto che lo scorso anno si parlava di una presunta partecipazione proprio di Tyrone Power. E lo stesso vale anche per la nuova edizione. Vedremo il fratello di Romina sul piccolo schermo?

Romina Power al Grande Fratello Vip? Addio ai pettegolezzi

In realtà sarebbe sembrato proprio strano vedere Romina Power al Grande Fratello Vip, visto che cerca in tutti i modi di evitare i gossip. A quel punto le luci dei riflettori si sarebbero concentrate ancora di più sul presunto triangolo amoroso con l’ex marito Al bano e la sua ormai ex compagna Loredana Lecciso. Continuano tra le due i botta e risposta a distanza, fatti di dichiarazioni attraverso i social network, i giornali e le ospitate sul piccolo schermo. La partecipazione al GFvip avrebbe alimentato ancora di più tutto?