Loredana Lecciso: le nuove dichiarazioni su Romina Power

Loredana Lecciso torna a Cellino San Marco?

Un anno movimentato quello vissuto da Al Bano, l’ex moglie Romina Power e l’ormai ex compagna Loredana Lecciso. Il cantante è stato male, ma comunque è tornato a cantare con la Power, scatenando la gelosia della Lecciso. Una gelosia che poi ha portato la rottura definitiva tra i due, con tanto di indiscrezioni su un presunto ritorno di fiamma con Romina. E come passerà l’estate questo fantastico trio? Secondo quanto riporta il settimanale Nuovo nella tenuta pugliese di Carrisi a Cellino San Marco sarebbe arrivata anche l’ex compagna. E non solo. Oltre a lei anche la madre Jolanda Carrisi, la stessa Power e i loro tre figli Yari, Romina jr e la neo mamma Cristel con tanto di piccolo Kay di soli tre mesi.

Loredana Lecciso contro Romina Power?

Secondo quanto fa sapere lo stesso giornale alcune amiche di Loredana Lecciso avrebbero riportato alcune dichiarazioni della showgirl nei confronti della sua “rivale” Romina: “Loredana dice che, se davvero la Power vuol bene al suo ex, non deve costringerlo a cantare ancora“. La Power seguirà il consiglio della Lecciso? E soprattutto come reagirà a queste affermazioni? Da mesi ormai le due si lanciano frecciatine attraverso le riviste di cronaca rosa ed attraverso i programmi in televisione. Un botta e risposta infinito che ha fatto molto discutere sul web e sul piccolo schermo.

Loredana Lecciso tornerà con Al Bano?

Sicuramente Loredana spera di ricucire il rapporto con Al Bano. Probabilmente l’unica speranza è il suo ritiro dalle scene. In questo modo potrebbe tornare a casa ad occuparsi della famiglia, invece di stare in giro per il mondo con Romina a cantare. L’addio al mondo della musica è previsto per il 31 dicembre 2018, perciò mancano pochi mesi. Eppure solo qualche giorno fa è circolata la voce di un presunto ripensamento di Carrisi in merito al suo ritiro anticipato. Smetterà di cantare davvero oppure ci sarà un ripensamento in corso?