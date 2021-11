Romina Carrisi: la figlia di Albano attacca Barbara d’Urso

Ormai è chiaro: i figli di Albano e Romina non hanno grande stima di Barbara d’Urso. Dopo Yari – che sui social network ha addirittura augurato la morte alla conduttrice napoletana – ecco arrivare l’attacco di Romina Junior. Quest’ultima è da poco tornata in tv, nel cast fisso di Oggi è un altro giorno di Serena Bortone, in onda ogni giorno nel primo pomeriggio di Rai Uno.

In un’intervista rilasciata al sito Tv Blog Romina Carrisi, quartogenita di Albano e Romina, ha ammesso che in futuro le piacerebbe continuare a fare televisione. Dopo gli inizi da attrice e poetessa la 34enne sogna di affermarsi sul piccolo schermo come presentatrice. E qui è partita la stoccata a Barbarella….

“Non andrei mai in dei contenitori che non mi appartengono e che non fanno emergere le parti migliori di me. Insomma dalla d’Urso non ci andrei mai!”

E in effetti Romina Carrisi non è mai stata protagonista del salotto di Barbara d’Urso a differenza dei suoi fratelli. Cristel e Yari sono stati più volte ospiti di Carmelita e una volta sono stati addirittura inviati per il Festival di Sanremo. Anche Jasmine e Albano Junior, i ragazzi che Carrisi ha avuto dall’attuale compagna Loredana Lecciso sono apparsi frequentemente a Pomeriggio 5, Domenica Live e Live-Non è la d’Urso.

Mai Romina Junior, che ha deciso di seguire le orme della madre Romina Power. Quest’ultima, infatti, non ha mai accettato gli innumerevoli inviti di Barbara d’Urso. L’ex dottoressa Giò ha confidato di apprezzare molto la Power ma di non essere nelle sue grazie. “So che le sto antipatica, l’ho invitata più volte”, ha dichiarato in passato la d’Urso.

A quanto pare alla base di questi attriti ci sarebbe l’intesa e la complicità che Barbarella ha saputo creare con Loredana Lecciso. Le due sono ormai amiche da tempo e per questo motivo la Power non avrebbe mai messo piede nei programmi della d’Urso.

Come reagirà Carmelita a questo nuovo attacco nei suoi confronti? Sicuramente col sorriso, come ci ha abituato negli ultimi anni. La 63enne ha confessato più volte di non dare peso a polemiche e haters e di concentrarsi sempre sul suo lavoro, che svolge con grande professionalità da ben trent’anni.