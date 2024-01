Romina Carrisi, ira su Fiorello dopo il parto: attacco infuocato

Romina Carrisi furiosa con Fiorello. La figlia di Al Bano e Romina Power ha partorito da pochi giorni il suo primo figlio, avuto con il regista Stefano Rastelli (l’uomo invece ha anche due frutti d’amore, nati dal matrimonio precedente). La coppia ha scelto di chiamare il piccino Axel Lupo, un nome che è stato ritenuto da diverse persone alquanto bizzarro (sui social si sono sprecate le ironie e i sarcasmi). Pure Fiorello, a VivaRaiDue!, ha canzonato la decisione relativa alla decisione di chiamare il bimbo Axel Lupo. La neo mamma, dopo aver ascoltato lo showman, ha scritto una Story Instagram infuocata.

Fiorello, nel commentare le varie notizie della giornata, a un certo punto ha fatto dell’ironia su Chiara Nasti, che aspetta una bambina dal calciatore Mattia Zaccagni. L’influencer campana non esclude di chiamarla Barbie. Un fatto che ha permesso al conduttore siciliano di agganciarsi alla nascita di Axel Lupo e di affondare sarcasticamente su tale scelta.

“La Nasti – ha scherzato Fiorello – la vorrebbe chiamare Barbie, ma nessuno approva. Vi prego, pensateci bene. Lo sai chi è il ginecologo? Ken. Tra i possibili altri nomi anche Kimberly e Jennifer: ma dei nomi normali? Assunta, Valentina, Susanna. È nato anche il nipote di Al Bano, lo hanno chiamato Axel Lupo! Pensa se incontra Nathan Falco. Mai uno che chiama una figlia Blatta! Ti immagini? Blatta, Blattina… gli amici la chiamerebbero Blatty”.

Una battuta che è andata di traverso a Romina Carrisi, la quale, lungo la serata di venerdì 26 gennaio, ha consegnato ad Instagram una Story dura in cui ha attaccato lo showman, sostenendo che le sue dichiarazioni sono state di cattivo gusto e arrivando addirittura a parlare di bullismo. Così la figlia di Al Bano: “Prendere in giro il nome di un bambino appena nato lo trovo di cattivo gusto. Si… certo… si fa per ridere ma questo è puro bullismo non sano umorismo. Forse da piccolo hanno preso in giro te e Catena per i vostri nomi e questo da neomamma mi dispiace. Baci e buon Sanremo. Mio figlio sta benissimo”. Il messaggio è stato corredato dal disegno di una blatta, altro chiaro riferimento alla battuta di Fiorello.

Come poc’anzi accennato, tanti di coloro che seguono le vicende di Romina Carrisi, via social, hanno trovato la scelta del nome alquanto azzardata, sottolineando il fatto con commenti ironici.

Romina Carrisi mamma: il neo papà è Stefano Rastelli

Axel Lupo è nato mercoledì 24 gennaio alle ore 22.39 con parto naturale dopo un travaglio durato quattordici ore. Il bebè è venuto alla luce in una clinica romana. Il padre è Stefano Rastelli, regista con anche esperienze televisive alle spalle. E infatti la scintilla tra la figlia di Al Bano e l’uomo è scoccata circa due anni fa in un programma del piccolo schermo, vale a dire Oggi è un altro giorno, il talk di Serena Bortone chiuso quest’autunno per fare spazio alla trasmissione di Caterina Balivo, La volta buona.

Stefano allora era il regista dello show mentre Romina vi prendeva spesso parte in qualità di ospite. Nel dietro le quinte approfondirono la loro conoscenza. Da cosa nacque cosa, come a dire l’amore che ora si è trasformato in una famiglia.