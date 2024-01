Romina Carrisi ha partorito: il nome stranissimo scelto fa discutere

Romina Carrisi è diventata mamma per la prima volta. La figlia di Al Bano e Romina Power ha dato alla luce in un ospedale romano il suo primogenito, Axel Lupo. Il nome scelto, assai particolare, sta già facendo discutere sui social. Il neo papà, ossia il compagno di Romina, è il regista Stefano Rastelli.

Il bambino è nato alle 22.39 di mercoledì 24 gennaio 2024, con un parto naturale, dopo oltre 14 ore di travaglio. Il neonato pesa 3kg e 100 grammi. “Il bambino e la mamma godono di ottima salute”, hanno reso noto i famigliari presenti all’ospedale al momento della venuta al mondo del piccino.

Romina Carrisi e Stefano Rastelli si sono incontrati circa due anni fa durante il programma di Rai Uno Oggi è un altro giorno, condotto da Serena Bortone. Lui era alla regia, lei spesso presente in trasmissione in qualità di ospite. La scintilla è scattata dietro le quinte. La differenza d’età, per la coppia, non è mai stata un problema. Lui 53 anni, lei 36.

Stefano Rastelli ha ricevuto un premio per i servizi ‘confezionati’ dall’Ucraina in occasione della XV edizione del Festival Internazionale del Film Corto Tulipani di seta nera. Prima di Romina Carrisi, ha vissuto un matrimonio con una donna che lo ha reso padre di due figli. Dunque Axel Lupo è il suo terzo frutto d’amore.

La love story con la figlia di Al Bano è stata travolgente. Dopo soli 5 mesi di relazione, i due hanno deciso di andare a convivere, come raccontato dalla stessa Romina nel corso di una intervista recente. La donna ha dichiarato di essersi subito trovata a proprio agio con Rastelli e che fin dal principio del rapporto ha pensato che fosse l’uomo giusto per costruire un futuro insieme.

E pare che abbia avuto ragione. Oggi la love story ha fatto un enorme passo in avanti. La relazione di due persone innamorate si è trasformata in una famiglia. Grande gioia anche per nonno Al Bano che in diversi frangenti, da quando è stata resa pubblica la gravidanza della figlia, ha detto di essere più che contento.