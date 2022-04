Romina Carrisi ha trovato l’amore grazie ad Oggi è un altro giorno

By

Romina Carrisi di nuovo innamorata. Dopo vari fallimenti amorosi la figlia di Albano e Romina Power è ripartita da un affascinante uomo brizzolato. La nuova coppia è stata pizzicata dai paparazzi di Diva e Donna sul litorale laziale, durante un pranzo romantico: ora a pubblicare nuove foto ci ha pensato il settimanale Nuovo, che ha svelato pure inediti dettagli sulla persona che ha rubato il cuore della bella 34enne.

Il nuovo fidanzato di Romina Carrisi – stando a quanto si legge sulla rivista diretta da Riccardo Signoretti – sarebbe Stefano Rastelli. Un affascinante e appassionato uomo brizzolato di 52 anni che lavora in Rai come regista di Oggi è un altro giorno, il programma pomeridiano di Serena Bortone dove la Carrisi è opinionista fissa dallo scorso autunno insieme a Jessica Morlacchi, ex cantante dei Gazosa.

Tra una puntata e l’altra sarebbe scoccata dunque la scintilla e ora Romina appare più raggiante e sorridente che mai. Nelle ultime foto la sorella minore di Yari e Cristel si mostra spensierata e coinvolta da questa nuova liaison e non manca di riempire di baci e abbracci la sua nuova fiamma. Tra i due la differenza d’età non sembra essere un problema.

Al momento tutto tace sui social network: né Romina Carrisi né Stefano Rastelli hanno ancora ufficializzato il loro legame. Forse la voglia di viverlo nell’intimità, di proteggerlo il più possibile e tenerlo al riparo da critiche e malelingue.

Con Emanuel Caserio solo una bella amicizia

Tempo fa si era parlato di una liaison tra Romina Carrisi e Emanuel Caserio, attore de Il Paradiso delle Signore (presta il volto al barista siciliano Salvatore), ma pare che tra i due ci sia solo una bella amicizia. Amicizia tra l’altro sbocciata sempre ad Oggi è un altro giorno di Serena Bortone, dove Caserio è spesso ospite insieme a Pietro Masotti. Emanuel è di recente uscito allo scoperto con la collega Chiara Russo, conosciuta sul set della fortunata soap opera dove lei indossa i panni di Maria. La coppia ha ufficializzato la loro liaison ad un evento a Roma.