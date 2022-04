Romina Carrisi beccata col nuovo fidanzato: ha 52 anni e lavora in Rai

By

Nuovo amore a casa Carrisi? Romina, la quartogenita di Albano, è stata pizzicata dai paparazzi di Diva e Donna in dolce compagnia. A Maccarese, sul litorale laziale, la giovane Carrisi è stata fotografata mentre baciava e abbracciava un uomo brizzolato. Stando a quanto si legge sulla rivista si tratterebbe di un 52enne che lavora in Rai: al momento sarebbe top secret la sua identità. Nessuna traccia sui social network della figlia d’arte.

Romina Carrisi e il suo nuovo fidanzato sono stati avvistati insieme al ristorante Puntarossa da Renatone: lo chef è appunto Renato Salvatori, diventato famoso per la sua partecipazione a La prova del cuoco. Il locale è frequentato spesso da Vip italiani: di recente sono stati avvistati da quelle parti, solo per fare un esempio, Luca Zingaretti e Luisa Ranieri.

Sulla spiaggia, tra un brindisi e un piatto di pesce, Romina e l’uomo brizzolato si lasciano andare a sguardi complici e tante coccole. Da tempo la figlia di Albano e Romina Power non appariva così serena e spensierata. L’attrice e poetessa è rimasta a lungo sola ma ora pare che abbia riaperto il suo cuore ad un nuovo legame bello e importante.

La differenza d’età – Romina Carrisi ha 34 anni – non sembra essere un problema per la nuova coppia. Molto probabilmente la love story è sbocciata dietro le quinte degli studi Rai visto che la giovane da qualche mese è opinionista di Oggi è un altro giorno, il programma di Serena Bortone in onda ogni pomeriggio su Rai Uno.

Con Emanuel Caserio solo una bella amicizia

Tempo fa si era parlato di una liaison tra Romina Carrisi e Emanuel Caserio, attore de Il Paradiso delle Signore (presta il volto al barista siciliano Salvatore), ma pare che tra i due ci sia solo una bella amicizia. L’interprete è infatti uscito allo scoperto con la collega Chiara Russo, conosciuta sul set della fortunata soap opera dove lei indossa i panni di Maria. La coppia ha ufficializzato la loro liaison ad un evento a Roma.