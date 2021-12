Romina Carrisi mostra una foto con la sorella Ylenia: “Non ne parlo mai”

By

Romina Carrisi ha mostrato una foto con la sorella Ylenia. Ha scelto di farlo nella puntata del giorno di Oggi è un altro giorno, dove si sente ormai a casa. La figlia di Albano e Romina Power è una degli ospiti fissi di Serena Bortone e pare si trovi molto bene nella trasmissione. Nella puntata di oggi la conduttrice ha ospitato le maestre d’asilo delle sue ospiti e c’era anche quella di Romina Jr, ovviamente. Quindi la maestra ha raccontato che la Carrisi da piccola era una bimba molto affettuosa ed era particolarmente legata a lei.

La maestra di Romina Carrisi ha anche svelato una piccola curiosità, molto tenera, su quando era bambina. Pare infatti che la figlia di Albano avesse l’abitudine di abbracciare molto forte le persone e stringere le sue braccia intorno al collo. Un ricordo ancora molto vivo nella sua insegnante, sebbene siano passati molti anni. A volte la abbracciava così stretta che era costretta a dirle di no stringere troppo, altrimenti non riusciva a respirare. Tutti ricordi confermati dalla diretta interessata a Oggi è un altro giorno.

Romina ha spiegato che era una sua abitudine perché soffriva molto della sindrome dell’abbandono, per questo per lei era importante tenere strette le persone a sé. Questo particolare è saltato fuori anche dalla foto di Romina Carrisi con la sorella Ylenia scomparsa.

Il pubblico è abituato a sentire Albano e la Power parlare della figlia scomparsa, più raramente ne hanno parlato invece le figlie e in particolare Romina. Oggi però ha scelto di condividere con il pubblico della Bortone questo dolce ricordo. Era il primo giorno di scuola elementare e Romina si teneva forte a sua sorella Ylenia, abbracciandola:

“Mi accompagnava alla base americana, noi andavamo a scuola lì. Io piangevo disperata, come se mi stessero deportando invece mi dovevano soltanto lasciare a scuola”

Serena Bortone ha ringraziato la sua ospite per aver condiviso nel suo programma la foto con la sorella Ylenia. La conduttrice ha notato negli occhi della Carrisi quanto fosse importante per lei e ha voluto dirle che ovunque si trovi Ylenia continua a volerle bene come sempre. Romina ha spiegato così la sua scelta: