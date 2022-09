Per usare un eufemismo, Romina Carrisi non ha esattamente preso con grande sportività l’esclusione da Ballando con le stelle 2022. La figlia di Albano ha infatti affidato al social per eccellenza fra i vip, Instagram, un lungo sfogo nel quale ha rivelato di essere stata lasciata fuori dal cast di questa edizione della trasmissione.

Nel suo sfogo, Romina Carrisi ha raccontato senza troppi filtri di un provino andato male, nonostante le sue aspettative fossero alte e nonostante avesse grandi speranze. Ecco le parole di Romina:

“Ho sempre amato ballare e il programma Ballando con le stelle è il palco perfetto per coniugare l’amore per questa forma d’arte con la recitazione, l’interpretazione e la mia storia, le storie che nessuno conosce che avrei svelato man mano. Pensavo di essere perfetta per questo programma. Ci sono rimasta male? Certo. Ma ho imparato ad accettare i “no” con estrema eleganza. La motivazione ufficiale di questa decisione da parte della produzione è stata che ho fatto un reality nel 2005. Mi dispiace che una decisione presa con l’incoscienza dei miei 19 anni appena compiuti possa ancora bruciare a 35. Posso solo apprezzare la loro coerenza e augurargli il meglio. E io? Eh io, io. Ballerò in salone, indossando solamente un paio di mutandine rosse e un paio di Rayban neri sperando che mi intraveda Simonetta, la mia vicina di casa.”

Il reality a cui fa riferimento Romina Carrisi nella sua Instagram Stories è la terza edizione de L’Isola dei Famosi, condotta nel 2005 da Simona Ventura. Una decisione, quella di partecipare al reality, di cui Romina già si era pentita in passato, ben prima di provare il casting per Ballando.

D’altra parte, sembra piuttosto campata per aria anche la stessa motivazione di non volerla nel cast solo per la partecipazione ad un altro reality. Non sarebbe stata né la prima né l’ultima volta che Milly Carlucci avrebbe avuto un ex concorrente di reality fra i suoi concorrenti. E, se si considerano un paio di nomi particolarmente controversi come quello di Enrico Montesano, risulta ancora più assurda l’esclusione di una persona “innocua” come lei.

Ballando con le stelle 2022: chi ha scelto Milly Carlucci al posto di Romina Carrisi

Il cast della trasmissione, ormai è ufficiale, è definitivamente chiuso. Nelle scorse ore, la conduttrice ha reso disponibile la lista completa dei nomi che parteciperanno alla prossima edizione dello show. A ballare sulla pista vedremo dunque: Alessandro Egger, Alex Di Giorgio, Dario Cassini, Ema Stokholma, Enrico Montesano, Gabriel Garko, Giampiero Mughini, Iva Zanicchi, Lorenzo Biagiarelli, Luisella Costamagna, Marta Flavi, Paola Barale e Rosanna Banfi.

Un cast davvero interessante, se non ci fosse Enrico Montesano, concorrente dichiaramente no vax la cui presenza sta già facendo molto discutere.

Per il resto, rimangono confermatissimi i membri storici della giuria: al tavolo dei giurati siederanno Ivan Zazzaroni, Selvaggia Lucarelli, Carolyn Smith, Fabio Canino e Guillermo Mariotto. Nella giuria popolare, invece, restano confermati Simone di Pasquale e Sara di Vaira, oltre a Rossella Erra. Lascia invece Roberta Bruzzone, che non rivedremo in questa edizione, mentre tornerà Alberto Matano. La partenza della trasmissione è prevista per il prossimo 8 ottobre.