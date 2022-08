Ballando con le Stelle 2022 scalda i motori. Milly Carlucci, fedele al motto, “squadra che vince non si cambia”, ha riconfermato in blocco la giuria dello scorso anno. Unica defezione è quella di Roberta Bruzzone che non farà più parte del team del programma. La notizia non è stata resa pubblica con i dettagli e non si è capito se l’addio fosse frutto della volontà della trasmissione di puntare su nuovi volti oppure se fosse stato una decisione presa dalla stessa Bruzzone. Nelle scorse ore, tramite un post pubblicato su Instagram, Roberta ha chiarito la vicenda, spiegando dettagliatamente cosa è accaduto e perché non siederà più in giuria.

Nessun problema con Ballando con le Stelle e nessuna frizione con Milly Carlucci. La Bruzzone ha spiegato che la scelta di rinunciare all’impegno con il popolare show di Rai Uno è stata una sua decisione, dettata dai suoi impegni professionali. Nell’annunciare il forfait, ha aggiunto che la macchina organizzativa del talent l’aveva riconfermata, ma che è stata lei a defilarsi. Naturalmente sono giunti anche tutti i ringraziamenti allo staff televisivo con il quale ha lavorato nei mesi scorsi.

“Cari amici, in considerazione dei molti messaggi ricevuti, vi confermo che ho deciso di porre termine alla mia “avventura” professionale nel programma Ballando con le stelle nonostante la produzione mi abbia chiesto di confermare la mia presenza anche nella edizione che sta per cominciare”, ha esordito la Bruzzone, a corredo di un titolo di un articolo giornalistico che parlava della sua assenza nella prossima edizione del programma.

Spazio quindi alle motivazioni che l’hanno spinta a dire di no a Milly Carlucci: “Ho preferito fare un passo indietro perché gli innumerevoli impegni di lavoro che mi attendono mi impediscono di garantire la mia presenza il sabato sera su Rai1. Questa temporanea incursione nel mondo del puro intrattenimento è stata molto interessante sotto il profilo professionale, mi ha arricchito e mi ha permesso di veicolare messaggi importanti“.

E ancora: “Ma ora quel poco tempo che avevo a disposizione si è ridotto ulteriormente. Da qui la decisione di rifiutare la richiesta di continuare a far parte del cast”. Infine l’in bocca al lupo alla trasmissione per l’inizio della nuova stagione: “Auguro a tutta la family di Ballando di replicare il grande successo delle precedenti edizioni. Ad Maiora semper”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Roberta Bruzzone (@rob_wildside)

Alcuni volti della trasmissione hanno commentato l’addio della criminologa. “Mi mancherai”, ha scritto Selvaggia Lucarelli che invece sarà di nuovo protagonista del talent nel ruolo di giurata (secondo le ultime indiscrezioni in pista ci sarà il suo compagno Lorenzo Biagiarelli). Anche la ‘veterana’ Carolyn Smith ha riservato parole dolci per la criminologa, ribadendo il medesimo concetto della Lucarelli: “Ci mancherai”. Dello stesso avviso Alberto Matano: “Mi mancherai, ma noi ci vediamo sempre a La Vita in Diretta”.

Enrico Montesano a Ballando con le Stelle, scoppia la protesta

Nel cast della nuova edizione dello show dovrebbe esserci anche Enrico Montesano. Non appena è trapelata la notizia si è innescato un polverone sui social. Tanti utenti hanno criticato la scelta del programma in quanto l’attore, da quando è scoppiata la pandemia, ha assunto posizioni complottiste e no vax.