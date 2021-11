Romina Carrisi ed Emanuel Caserio: mamma Romina Power approva

Su Instagram è spuntato un nuovo dettaglio della presunta love story tra Romina Carrisi ed Emanuel Caserio, attore conosciuto ai più per il ruolo di Salvatore Amato nella soap opera Il Paradiso delle Signore. Dopo le voci di flirt – con tanto di bacio durante una cena a casa della figlia di Albano e Romina – i diretti interessati hanno mantenuto il massimo riserbo. Nessuna smentita ma neppure nessuna conferma, segno che qualcosa di vero forse c’è…

Ora è arrivato il gesto di Romina Power, la madre di Romina Carrisi, che ha condiviso sul suo account Instagram alcune immagini della figlia a Oggi è un altro giorno, dove è nel cast fisso del programma di Serena Bortone. Tra i tanti momenti che poteva postare l’ex moglie di Albano ha scelto di mostrare gli scatti in cui la giovane Carrisi è vicina all’attore di Latina.

Nelle immagini condivise da Romina Power la sua quartogenita ed Emanuel Caserio si guardano con occhi dolci, sorridono e sono più che mai complici. E l’erede di Tyron Power e Linda Christian sembra approvare, tanto da inserire sul suo account Instagram alcune foto di questa nuova coppia. Un’approvazione importante dato il legame tra mamma e figlia. Insomma, se son rose fioriranno…

Romina Carrisi ed Emanuel Caserio sono molto riservati

Nelle recenti interviste Emanuel Caserio si è dichiarato single mentre Romina Carrisi è sempre stata molto riservata sulla sua vita privata. In uno degli ultimi colloqui con la stampa, quello risalente al 2019, la giovane attrice e imprenditrice aveva ammesso di aver chiuso una storia.

Una relazione importante, con tanto di convivenza a Los Angeles, finita dopo un anno. Un addio per il quale Romina non ha sofferto più di tanto visto che – come dichiarato dalla stessa Carrisi – si è trattato di una scelta ponderata da ambedue le parti. Da allora non si è saputo più nulla della sfera sentimentale della bella 34enne.

Di sicuro Romina Power ed Emanuel Caserio condividono l’amore per l’arte e la recitazione. La figlia di Albano e Romina sogna oggi di affermarsi come conduttrice ma ha mosso i primi passi nel mondo dello spettacolo come attrice.