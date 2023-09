Romina Carrisi è incinta: chi è il futuro padre di 17 anni più vecchio

Romina Carrisi, figlia di Al Bano e Romina Power, è incinta. Ad assicurarlo è il settimanale Diva e Donna che, nell’ultimo numero in edicola, dà per certa la notizia, pubblicando anche uno scatto in cui si vede la 36enne sfiorarsi con le mani il ventre che appare pronunciato sotto un abito verde. Ammesso e non concesso che l’indiscrezione sia vera (la diretta interessata al momento non ha ancora ufficializzato la gravidanza, ma non l’ha nemmeno smentita), chi sarebbe il futuro padre?

Anche in questo caso non si hanno informazioni blindate. Si sa però che Romina Jr, oltre un anno e mezzo fa, aveva avviato una relazione sentimentale con Stefano Rastelli, regista di 53 anni (17 in più della ragazza) che ha lavorato in Rai. C’era lui dietro alle riprese di “Oggi è un altro giorno”, programma in cui, per un certo periodo, la figlia di Al Bano è stata una degli ospiti fissi. Pare che per far germogliare l’amore sia stata galeotta proprio la trasmissione di Serena Bortone.

Romina Jr e Rastrelli sono sempre stati molto riservati. Sui social non hanno mai postato scatti di coppia, anche se la 36enne qualche volta ha lasciato commenti zuccherosi sotto ai post di lui. “Amore mio”, ha scritto in diverse occasioni, segno della forte intesa nel rapporto. Fatto sta che, sempre ammesso e non concesso che la dolce attesa sia in corso, il padre del nascituro/a dovrebbe essere il regista.

L’amore tra Rastrelli e la Carrisi è stato ‘battezzato’ anche dai suoceri nonché futuri nonni Al Bano e Romina Power. La presentazione in famiglia dell’uomo sarebbe avvenuta in occasione del 35esimo compleanno di Romina Jr.

Al Bano e Romina pronti a diventare nonni per la quarta volta

Al Bano e Romina potrebbero quindi vedere ulteriormente allargata la loro famiglia e diventare nonni per la quarta volta. Lo sono già grazie ai tre figli avuti da Cristel Carrisi e l’imprenditore croato Davor Luksic. Kay Tyrone, Cassia Ylenia e Rio Ines: questi i nomi dei nipoti dell’ex coppia di cantanti.