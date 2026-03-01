Romina Carrisi, due anni fa il figlio oggi la separazione dal compagno: lacrime e reazione di mamma Power

Romina Carrisi, ospite a Verissimo nella puntata trasmessa domenica 1 marzo 2026, ha annunciato di essersi lasciata con il compagno Stefano Rastelli. La 38enne, in lacrime, ha rivelato a Silvia Toffanin che la relazione, a due anni di distanza dalla nascita del figlio Axel Lupo, è giunta su un binario morto. La notizia è arrivata come un fulmine a ciel sereno in quanto la stessa figlia di Al Bano, mesi fa, aveva raccontato che in famiglia tutto procedeva a gonfie vele.

Verissimo: Romina Carrisi annuncia la separazione da Stefano Rastelli

“Con il padre di Axel non siamo riusciti a trovare un punto di incontro per poter andare avanti come coppia, ci abbiamo provato per un anno, ma purtroppo le incompatibilità sono tali che non possiamo prometterci l’amore eterno”, ha riferito Romina a Toffanin. Un’intervista complessa dal punto di vista emotivo per la donna, la quale ha lasciato intendere che la decisione di scrivere la parola fine sul rapporto sarebbe stata presa da lei.

“Da un anno non provo più le stesse cose, per me è stato difficile perché è un fallimento. Ma io devo essere forte, andare avanti per me, per Axel perché per me è tossico rimanere in una situazione in cui non c’è più la voglia di condividere la quotidianità”, ha aggiunto Romina che ha ribadito che per lei “è finito l’amore”.

La rottura pare non sia stata per nulla soft. Carrisi, in lacrime, quando la padrona di casa di Verissimo le ha chiesto che cosa andava cercando nella relazione senza riuscire ad ottenerlo, ha così risposto: “Una base di rispetto. Per me mancava. Oggi sono estremamente cruda, piango di notte perché Axel dorme e non voglio dargli un dolore, a me fa male quello che succede dopo”.

La reazione di mamma Romina Power alla separazione della figlia

“Il mio ex è un padre bravissimo, non si è mai tirato indietro, è un padre veramente bravo ma mi manca il rispetto di due persone che si sono lasciate, adesso non mi sento rispettata perché io comunico in modo più pacifico, vorrei che questo lui lo capisse”, ha continuato a narrare. Sua madre Romina Power come ha reagito alla separazione? “Lei sa che abbiamo avuto difficoltà da un anno, e mi ha detto che, se in qualcosa di rotto non entra la luce, ma continua a crearsi ancora più separazione, è giusto lasciarsi”.

La 38enne si è sciolta in lacrime anche quando ha parlato del figlio Axel di due anni: “Lui è la mia vita, adesso parla molto. Io gli ho sempre raccontato tutto sia in italiano che in inglese. Ora qualsiasi cosa dico la ripete, e devo stare molto attenta. Però è l’amore della mia vita, si dice che sono i figli che scelgono i genitori e io sono stata molto fortunata: è un bambino fantastico”.

“Mi emoziona l’impegno quotidiano che ci metto nel crescere Axel e ce la sto mettendo tutta per essere una buona madre. So che qualcosa mi rinfaccerà quando sarà più grande, anche per il troppo amore, ma io ce la sto mettendo tutta!”, ha concluso.

Come si sono conosciuti Romina Carrisi e Stefano Rastelli

Stefano Rastelli, che ha 17 anni più di Romina e oltre ad Axel Lupo ha due figli nati da una precedente relazione, è un regista televisivo. La scintilla con Carrisi è scoccata nel dietro le quinte del programma Rai “Oggi è un altro giorno”. La figlia di Al Bano fu spesso ospite della trasmissione condotta da Serena Bortone, lui era in regia. Una parola ne ha tirata un’altra ed è scoccato l’amore.

Quando il legame sentimentale venne ufficializzato, Romina fu ospitata a Verissimo. In quell’occasione definì Rastelli “l’uomo perfetto” in grado di capirla, ascoltarla e di essere sempre presente e di aiuto. Evidentemente da allora molte cose sono cambiate. La favola d’amore è terminata.