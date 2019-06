Rodrigo Alves, nuovo intervento per il Ken Umano: operazione di 7 ore

Rodrigo Alves: il Ken Umano si è sottoposto a una nuova operazione. L’intervento è durato sette ore, ecco cosa ha modificato

Verrebbe da dire: nulla di nuovo sotto il sole. E sì, perché Rodrigo Alves, noto ai più come il Ken Umano, non è certo nuovo ad operazioni chirurgiche per modificare la sua estetica (finora ne ha fatte circa una sessantina). L’ultima lo ha visto volare in Turchia per farsi trapiantare dei capelli sulla fronte. Un intervento lungo circa sette ore, come lui stesso ha rivelato sui suoi canali social. Il personaggio, che si è fatto conoscere ai telespettatori italiani per le diverse ospitate nei salotti di Barbara d’Urso, ha confessato di essere tornato sotto ai ferri perché molto preoccupato dalla stempiatura in atto sulla sua testa.

“Ultimamente ho perso molti capelli e questo mi ha causato un sacco di sofferenza”

Il 35enne, per il trapianto di capelli, ha speso oltre 3mila euro, come riporta Tabloit.it. Un’operazione dettata dal timore di diventare troppo stempiato. “Ultimamente ho perso molti capelli e questo mi ha causato un sacco di sofferenza, ho iniziato a mangiare di più e sono ingrassato“, ha confessato ai suoi follower di Instagram il Ken Umano. “Ho anche iniziato – ha aggiunto – una nuova dieta antiossidante anti-età, in aggiunta alle protesi dei capelli, per rendere i miei capelli più forti, e il mese prossimo partirò per Los Angeles dove farò una terapia ormonale sostitutiva”.

Il Ken Umano: oltre 430mila euro spesi in operazioni chirurgiche

Il Ken Umano, lungo la sua vita, ha speso oltre 430mila euro per i vari interventi chirurgici a cui si è sottoposto. All’anagrafe è Rodrigo Alves ed ha radici sudamericane e britanniche, essendo nato da padre brasiliano e madre inglese. Ma come ha fatto a sostenere tutti i costi delle operazioni? Presto detto: è erede di diverse proprietà a Puerto Banus (Marbella, Spagna), che affitta a turisti. Ha anche una pensione mensile cospicua, lasciatagli dai suoi nonni. Insomma, Rodrigo, finanziariamente parlando, ha le spalle ben coperte.