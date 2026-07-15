Rocío Muñoz Morales, svolta sentimentale: Fernando Nicolás entra in scena dopo Iannone

Rocío Munoz Morales ha ritrovato l’amore: questo almeno è ciò che emerge dalle paparazzate pubblicate dal settimanale Oggi, che ha sorpreso l’attrice in atteggiamenti inequivocabili con Fernando Nicolás, fascinoso imprenditore di 45 anni. L’uomo, di origini madrilene, è a capo di Larrumba, uno dei gruppi di ristorazione e intrattenimento più importanti della capitale spagnola. Fondato nel 2013, si è evoluto unendosi con il Grupo Carbón per formare GLH Singular Restaurants. Inoltre, le immagini pubblicate dal magazine sembrano confermare quel che si sussurra da giorni, vale a dire che la relazione tra Rocío e Andrea Iannone è definitivamente giunta al capolinea. Lei avrebbe già dimenticato il pilota di Vasto.

Rocío Munoz Morales e Fernando Nicolás in barca: sorrisi e sguardi complici

Fernando Nicolás è laureato in Economia e proviene da una famiglia madrilena facoltosa. Con Morales è stato pizzicato a bordo di un piccolo yacht a Ibiza. Presenti sull’imbarcazione anche le figlie dell’attrice, Alma e Luna, nate dalla relazione con Raoul Bova. Oggi scrive che chi ha immortalato l’imprenditore e l’interprete iberica ha notato gesti e sguardi complici.

Rocío: addio a Raoul Bova e ad Andrea Iannone

Circa un anno fa Rocío si era ritrovata catapultata al centro del gossip del Bel Paese, dopo che Fabrizio Corona aveva sollevato un polverone su Raoul Bova, diffondendo nel podcast Falsissimo i famigerati audio degli “occhi spaccanti”. La vicenda ha messo la parola fine alla lunga relazione tra il divo italiano e Morales. Quest’ultima ha poi avuto una frequentazione con Andrea Iannone. Ha però preferito tenere un profilo basso sulla questione, parlando sempre di persona “speciale” e non di compagno.

Nell’ultimo periodo si sono rincorse indiscrezioni discordanti sul pilota e l’attrice: da un lato chi ha sostenuto che i due non avessero tagliato tutti i ponti, dall’altro chi invece assicurava che avevano interrotto il flirt. Le foto di lei in compagnia di Fernando Nicolás hanno dato ragione a chi ha ipotizzato il secondo scenario. Per il momento Rocío ha preferito non commentare il gossip sul suo conto. Resta da capire quali siano i dettagli del rapporto con l’imprenditore madrileno.