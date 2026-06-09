Rocío Muñoz Morales, finita con Iannone? Dichiarazioni spiazzanti e rivelazione sui rapporti con Bova

Rocío Muñoz Morales, intervistata dal magazine F, ha fatto chiarezza su diversi aspetti della sua chiacchierata vita privata. A gran sorpresa ha raccontato che continua a frequentare Andrea Iannone. La liaison con il pilota di Vasto sembrava fosse finita nel dimenticatoio. E invece c’è ancora un legame “speciale”. Non una relazione solida. Lei, infatti, non smette di dichiararsi single. Eppure ammette che Andrea non è una persona come tutte le altre. In sostanza, c’è una frequentazione che, in questo momento, non può definirsi “impegnata”. Però c’è e viene vissuta giorno per giorno, senza grandi promesse. Domani chissà… Rocío è anche tornata a parlare di Raoul Bova, usando un po’ di bastone e un po’ di carota: da un lato ha evidenziato che l’ex compagno l’ha fatta soffrire, dall’altro che, nonostante tutto, gli porta rispetto e che alle figlie avute con lui, Luna e Alma, non ha mai detto una parola fuori posto sul padre.

Rocío Muñoz Morales spiazza su Andrea Iannone: la storia non è finita

“Io sono serena. Mi vivo il bello che c’è con una persona che in questo momento è positiva per me, senza sentire il bisogno di dargli un titolo. È una bella amicizia speciale, dove ci siamo l’uno per l’altra”. Così Rocío nel rispondere alla domanda inerente ai rapporti attuali con Iannone. Dichiarazioni piuttosto spiazzanti dopo che diverse indiscrezioni avevano sostenuto che il flirt fosse evaporato e dopo che lei stessa, pochi giorni fa, ha confidato pubblicamente in radio di essere single. Tecnicamente lo è ancora, però ha un amico speciale.

L’attrice ha aggiunto che ha sentito l’esigenza di tornare ad aprire il cuore dopo aver sofferto per la separazione da Bova. “Ma non ha nemmeno senso trascinarsi dietro il passato, come un fardello. Quindi ho il cuore aperto, con i miei tempi, senza sentire l’esigenza di dare un nome o una forma a quello che vivo”, ha osservato, sempre in riferimento alla situazione sentimentale con il pilota di Vasto.

E ancora, ha raccontato di avere bisogno dei suoi tempi, che non sono quelli del gossip: “Il dover subito capire, sapere, mettere l’etichetta. Ma i sentimenti non sono mai semplici. E semplificarli vuol dire banalizzarli”. Come già detto, con il centauro c’è un bel legame. Ma non c’è il desiderio di affrettare i tempi. Dalla serie: se sono rose, fioriranno!

Le dichiarazioni su Raoul Bova

Capitolo Raoul Bova, con il quale ha avuto Luna e Alma, rispettivamente 10 e 7 anni. Morales ha spiegato di aver passato un periodo complesso dopo che l’ex è stato travolto dai famigerati ‘audio spaccanti’ divulgati da Fabrizio Corona. Una vicenda che ha dato il colpo di grazia alla love story con il divo romano. E oggi? Come sono i rapporti con lui?

“Quello che è successo tra me e il loro papà è nostro. Io non ho mai parlato male di lui alle bambine, non lo farò mai perché credo che un punto di riferimento maschile per una donna sia molto importante”.

La versione dell’attrice spagnola è che è stata tradita: “La modalità mi ha ferita. Quando una cosa molto intima, molto forte e molto spiacevole diventa di tutti, fa più male. Però non ho mai voluto sentirmi vittima di quello che è successo. Il sole c’era ancora, c’è sempre stato, bastava cercarlo. Certo che ho sofferto. Ma con la consapevolezza che la rinascita era un dovere nei confronti di Luna e Alma. E nei miei confronti: me la meritavo”.

Dopo la tempesta è tornato a splendere il sole nella vita di Rocío. Oggi lei stessa parla di rinascita grazie anche al lavoro che ha fatto a livello interiore, facendosi aiutare da una psicoterapeuta. In particolare, ha confessato che ha l’obiettivo di diventare una mamma e una donna migliore.

“Ho compreso che è importante farmi vedere forte, ma anche fragile, perché in questo c’è l’umanità. Luna e Alma stanno capendo che la perfezione non va cercata, che è l’imperfezione a renderci vivi”, ha concluso.