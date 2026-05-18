Rocio Munoz Morales, “sono una madre single”: spiazzante reazione di Iannone dopo la rottura

Andrea Iannone e Rocio Munoz Morales avrebbero smesso di frequentarsi. E il pilota di Vasto non avrebbe preso benissimo le recenti dichiarazioni dell’attrice spagnola che in una delle ultime uscite pubbliche ha riferito di essere una “mamma single”. Questo almeno è ciò che sostiene Giuseppe Candela sul magazine Chi. Il giornalista ha inoltre raccontato un retroscena che, se confermato, avrebbe piuttosto del clamoroso: il centauro starebbe provando ad avere un nuovo incontro con la ex di Raoul Bova, a favore di paparazzi.

Andrea Iannone non avrebbe preso bene le ultime dichiarazioni di Rocio Munoz Morales

“Iannone, che rosicone! Dicono che il pilota non avrebbe preso benissimo le parole di Rocìo in tv (“Sono una mamma single”) e che starebbe cercando un nuovo incontro (a favore di paparazzi) con l’attrice”. Così Candela che, in modo tutt’altro che velato, ha lasciato intendere che lo sportivo 36enne amerebbe i riflettori del gossip. Iannone, da anni, finisce spesso al centro della cronaca rosa del Bel Paese. E c’è chi nutre il sospetto che non sarebbero i fotografi a seguire lui, bensì che avvenga il contrario, ossia che sarebbe lo stesso pilota a fare le soffiate ai paparazzi per farsi immortalare e finire sulle copertine. Chissà dove sta la verità…

La relazione tra il pilota e l’attrice iberica è naufragata, la conferma di Rocio

Quel che appare sicuro è che con Rocio la relazione è finita su un binario morto e non ci sarebbe spazio per una ricucitura. Sempre il giornalista Candela, qualche giorno fa, aveva riferito che la liaison si era conclusa in quanto Morales avrebbe capito di non avere le energie necessarie per portare avanti in questo momento della sua vita una storia sentimentale ‘seria’. Tutte le sue forze le sta concentrando sulle figlie avute con Bova e sui suoi impegni professionali.

Dopo l’indiscrezione relativa alla fine del legame, l’attrice iberica ha di fatto confermato le voci sul crac d’amore. Intervenendo nelle scorse ore nella trasmissione Radio Due Social Club, ha sottolineato di essere una “mamma single”. Ciò significa che il rapporto con Iannone è tramontato. Ora viene mormorato che lui spererebbe di avere un altro incontro con Rocio e che non avrebbe fatto i salti di gioia nel sentire l’ex dire pubblicamente che è una madre single.