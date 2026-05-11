Finita tra Rocío Muñoz Morales e Iannone, chi ha lasciato chi e i motivi della rottura

The end: la love story tra Andrea Iannone e Rocío Muñoz Morales è terminata. Lo riferisce il settimanale Chi, che spiega anche i motivi che hanno spinto il pilota di Vasto e l’attrice spagnola a dirsi addio. Lei, in questo momento, avrebbe altre priorità, vale a dire che si starebbe concentrando anima e corpo sulla sua carriera e sul suo ruolo di mamma. E, in una simile situazione, non avrebbe le forze per portare avanti una love story ‘seria’. Sarebbe quindi stata lei a decidere di chiudere.

Andrea Iannone e Rocío Muñoz Morales si sono lasciati

La frequentazione era cominciata tra fine dicembre e inizio gennaio. I due si erano incontrati per la prima volta a Madrid e poi avevano continuato a vedersi in Italia. Entrambi erano reduci da rotture sentimentali dolorose e chiacchieratissime dalla cronaca rosa del Bel Paese. Rocío, in estate, aveva visto la sua relazione con Raoul Bova liquefarsi, colpita dallo scandalo dei cosiddetti “audio spaccanti” pubblicati da Fabrizio Corona (la vicenda ha anche avuto strascichi legali).

Iannone aveva da poco invece visto crollare la storia con Elodie Di Patrizi, con la quale fino a poche settimane prima parlava addirittura di possibili nozze e figli. La cantante, invece, si è legata alla ballerina Franceska Nuredini, mettendo fine all’amore con il pilota.

Il legame tra Morales e il centauro era quindi sbocciato dalle ceneri di due storie naufragate. Molti, quando si seppe che si stavano frequentando, storsero il naso, scommettendo che la relazione sarebbe evaporata rapidamente. Con il senno di poi, sempre ammesso e non concesso che lo scoop di Chi corrisponda a verità, avevano ragione.

Elodie Di Patrizi e Raoul Bova hanno voltato pagina

Per quel che invece riguarda la situazione dei due ex dell’attrice e di Iannone, entrambi hanno già voltato pagina. Come già spiegato, Elodie oggi fa coppia con Nuredini (si sussurra che a breve potrebbero anche unirsi in matrimonio attraverso una cerimonia simbolica), mentre Raoul Bova si è unito alla collega Beatrice Arnera.

Qualche giorno fa è trapelata un’indiscrezione che ha sostenuto che la love story fosse giunta al capolinea. Una fake news: i due attori sono tuttora complici e affiatati.