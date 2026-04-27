Iannone e Elodie insieme a Milano, la cantante e Franceska hanno annullato le nozze: l’indiscrezione

Elodie Di Patrizi e Andrea Iannone continuano a essere al centro del gossip nostrano. I due si sono lasciati a fine 2025 e la cantante ha iniziato una love story con la ballerina Franceska Nuredini. C’è chi, tra cui Selvaggia Lucarelli, ha raccontato che la decisione di dire stop alla relazione da parte della popstar avrebbe fatto infuriare il pilota di Vasto. Se anche così fosse, i due ex hanno superato i rancori. Questo almeno è ciò che emerge da quanto accaduto lo scorso weekend in un noto locale di Milano dove Elodie e Iannone sono stati sorpresi insieme. Nessun ritorno di fiamma, sia chiaro: al fianco dell’ex allieva di Amici c’era la fidanzata. Da sottolineare però che i due ex si sarebbero lasciati alle spalle le ruggini legate alla rottura.

Elodie, Franceska Nuredini e Andrea Iannone: tutti insieme, appassionatamente!

A riferire l’indiscrezione di quel che sarebbe accaduto nel locale meneghino è stato Gabriele Parpiglia che, nella sua newsletter, ha spiegato che Franceska, Elodie e Andrea hanno trascorso insieme una serata in un clima disteso. Iannone e la popstar hanno ritrovato “un rapporto di semplice amicizia”, ha assicurato il giornalista. Ha aggiunto che il pilota non frequenterebbe più Rocío Muñoz Morales, ex compagna di Raoul Bova con la quale è stato pizzicato in diverse occasioni nelle ultime settimane. A quanto pare entrambi hanno capito che questo non è per loro il momento giusto per iniziare relazioni “serie”.

Le indiscrezioni sul matrimonio annullato

Per quanto riguarda la situazione di Elodie e Franceska, di recente si è mormorato di un clamoroso matrimonio imminente in una non meglio precisata località di mare. Tuttavia DiLei scrive che i preparativi avrebbero subito una battuta d’arresto, in quanto la ballerina e la cantante avrebbero riflettuto sul tema, arrivando alla conclusione che non si devono affrettare i tempi. In altre parole, vorrebbero decidere con calma e a bocce ferme, magari in un periodo in cui le loro vite sono meno assorbite dagli impegni professionali.

Di Patrizi si starebbe concentrando sul suo prossimo tour estivo, mentre Nuredini, dopo aver lavorato con l’attuale compagna nel ruolo di ballerina, starebbe valutando alcune offerte televisive. C’è chi sostiene che potrebbe essere ingaggiata come naufraga nella prossima edizione dell’Isola dei Famosi o che potrebbe entrare a far parte del cast della prossima stagione di Pechino Express.