“Elodie con Franceska, Iannone si è infuriato”: le rivelazioni di Selvaggia Lucarelli

Selvaggia Lucarelli, con un articolo pubblicato nella sua newsletter, ha raccontato i retroscena della love story tra Elodie Di Patrizi e la ballerina Franceska Nuredini, spiegando che, quando è cominciata la relazione, Andrea Iannone si è infuriato. La giornalista ha messo insieme tutti i pezzi del puzzle, fornendo la cronistoria di come si sarebbero svolti i fatti. La cantante e il pilota, che fino allo scorso autunno parlavano di progetti nuziali e di ipotesi di mettere su famiglia, si sono lasciati a fine anno. Da allora l’ex allieva di Amici di Maria De Filippi, oggi pop star tra le più seguite in Italia, ha iniziato ad apparire assieme alla danzatrice. Di recente le due si sono mostrate in atteggiamenti complici, di fatto confermando che stanno insieme. La loro conoscenza, avvenuta in ambito professionale, risale al 2022. Ma si proceda con ordine.

Elodie, Franceska Nuredini e Andrea Iannone: il racconto di Selvaggia Lucarelli

Lucarelli ha scovato un post scritto da Nuredini datato il 10 dicembre 2025, ossia pochi giorni dopo la conclusione del tour di Elodie. “Grazie, a te che sei così pura e candida e col tuo cuore e la tua fame hai creato qualcosa di grande, qualcosa che io non ho mai provato, mi sento diversa, ma mi sento pronta in qualche strano modo”, scriveva la ballerina riferendosi alla cantante. Una dedica molto calorosa che difficilmente si fa a una persona di cui si prova ‘solamente’ stima. Insomma, a tutti gli effetti sembra un messaggio di chi ha una certa complicità intima.

La giornalista ha aggiunto che, dalle notizie in suo possesso, Elodie e Franceska avrebbero iniziato ad avvicinarsi ‘pericolosamente‘ negli ultimi mesi del 2025, quando Di Patrizi faceva coppia fissa con Iannone. Pare che sia nato un triangolo che nel giro di poco è saltato in aria. Poco prima di Natale, la pop star avrebbe preso una decisione netta sia nei confronti del pilota sia in quelli della danzatrice, lasciando tutti e due. Iannone si sarebbe inviperito non poco, mentre Nuredini sarebbe scoppiata in un pianto disperato. Così Lucarelli sulla faccenda:

“Secondo le mie fonti, sotto le feste di Natale lei molla sia Andrea Iannone che Franceska. Mentre lui si infuria, Franceska entra in una crisi profondissima. È innamorata, piange, si dispera. Anche Elodie sta male lontana da lei. È quasi Capodanno e le due capiscono di voler vivere la loro storia d’amore fino in fondo, Elodie ci ripensa. Poco prima di Capodanno vanno insieme in discoteca a Milano, al Botox. Elodie il 29 dicembre pubblica delle foto con Franceska scrivendo ‘after the storm’ (dopo la tempesta)“.

Da quel momento in poi, Elodie e Franceska avrebbero preso la decisione di non nascondersi più. Non hanno fatto alcun annuncio pubblico, tantomeno hanno parlato con la stampa della loro relazione. Semplicemente hanno iniziato a viverla alla luce del sole. E infatti, pochi giorni dopo l’inizio del 2026 hanno fatto tappa al Club Venus di Napoli, noto locale campano LGBTQ, e si sono baciate senza problemi.

Lucarelli, dopo aver raccontato le tappe della love story, si è complimentata con le due artiste in quanto, sotto l’aspetto della comunicazione, sono riuscite a normalizzare una vicenda che, se fosse stata trattata in un modo diverso, avrebbe probabilmente fatto molto rumore. In effetti la scelta di Elodie e Franceska di non “pubblicizzarsi” con post strappalacrime social e di non rilasciare interviste zeppe di retorica è stata una mossa davvero utile nel processo di normalizzazione di un amore tra due donne.