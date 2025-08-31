Rocio Munoz Morales spunta a Venezia dopo il crollo per Bova: “Ecco come sto”

Rocio Munoz Morales è sbarcata in laguna. Per ovvi motivi era una delle star più attese all’82esima Mostra del Cinema di Venezia. L’attrice spagnola è reduce dalla rumorosissima separazione con Raoul Bova, dopo che il divo romano è finito al centro dello scandalo dei cosiddetti “audio spaccanti” che hanno rivelato che avrebbe avuto un flirt con un’aspirante vip, la 23enne Martina Ceretti. Pochi giorni fa il magazine Chi ha pubblicato alcune paparazzate in cui si è vista Rocio in lacrime, confortata da una familiare. Le immagini sono divenute rapidamente virali e sono diventate simbolo di sofferenza sentimentale.

Rocio Munoz Morales a Venezia: “Sto bene, non si vede?”

A Venezia, l’interprete spagnola ha partecipato a un evento collaterale, vale a dire la conferenza stampa del Filming Italy Venice Award. Terminato l’incontro, è stata intercettata dall’AdnKronos che le ha chiesto espressamente come sta. “Sto bene, sono serena, sono tranquilla. Perché, non si vede?”, la risposta sorridente dell’ex compagna di Bova. Un atteggiamento che cozza con le foto divulgate da Chi Magazine. Ma è più che comprensibile che Rocio non voglia mostrarsi in pubblico fragile. Non perché ci sia qualcosa di male a essere vulnerabili o a soffrire, ma per il semplice fatto che in questo momento tutto vuole tranne che prestare il fianco al gossip.

“Mi sono convinta che bellezza e giustizia non vadano mai separate. Quando ti senti più fragile scopri di avere una forza incredibile, una forza che non credevi di avere. Sono una donna coraggiosa”, ha aggiunto l’iberica parlando con i cronisti, evitando qualsivoglia riferimento alla sua situazione sentimentale.

I rapporti azzerati con Raoul Bova

I rapporti tra lei e Bova sarebbero stati azzerati dopo lo scandalo degli “audio”. Si sussurra che Rocio sia andata su tutte le furie e che abbia subito una mazzata per la vicenda. Inoltre c’è un giallo sui reali rapporti con il divo prima della separazione. Lei sostiene che fino a prima che scoppiasse il can can mediatico la relazione con Raoul fosse ancora viva e vegeta. L’attore invece afferma che la love story fosse finita da parecchi mesi. Insomma, versioni totalmente discordanti e non su un dettaglio irrilevante.

I legali al lavoro per definire gli accordi della separazione

Al momento i legali dei due ex stanno lavorando per trovare una soluzione per la separazione e tutto ciò che ne consegue. Altro colpo di scena in tale vicenda è che Bova sarà seguito legalmente dall’ex suocera Annamaria Bernardini de Pace. Altro che Beautiful. Proprio vero che a volte la realtà supera di gran lunga la fiction.