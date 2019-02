Rocio Munoz Morales: “Gravidanza e parto senza Raoul Bova. Sogno di sposarlo”

Rocio Munoz Morales a Verissimo: le dichiarazioni su seconda gravidanza e matrimonio con Raoul Bova

A tre mesi dal parto Rocio Munoz Morales è tornata a Verissimo. La spagnola ha raccontato la nuova vita con Alma, la secondogenita avuta dal compagno Raoul Bova. I due attori sono genitori pure di Luna, che oggi ha tre anni. L’ex valletta del Festival di Sanremo è serena grazie alla sua famiglia, anche se la seconda gravidanza è arrivata in maniera del tutto inaspettata. “È successo in un momento in cui entrambi eravamo impegnati in teatro e ci vedevamo poco. Quando ho scoperto di essere incinta sia io sia lui avevamo già preso degli impegni importanti”, ha confidato la ballerina a Silvia Toffanin. Tanto che Rocio ha vissuto la dolce attesa completamente sola: durante i nove mesi Bova era impegnato in Sud America per girare una nuova serie tv Netflix.

Rocio Munoz Morales racconta la gravidanza di Alma

“Ho vissuto tutta la gravidanza senza Raoul ed è stato difficile. Sono andata un paio di volte a trovarlo ma non è stato facile. Nonostante la distanza ho sentito comunque la sua presenza. Sentivo la sua mancanza soprattutto la sera: prima di dormire abbracciavo forte il cuscino”, ha confidato Rocio Munoz Morales a Verissimo. “Quando Alma è nata lui non c’era. Ora stiamo 24 ore insieme, stiamo recuperando tutto il tempo perso”, ha aggiunto ridendo la 30enne.

Rocio Munoz Morales vuole sposare Raoul Bova

Dopo la nascita di Alma e Luna, Rocio Munoz Morales sogna di sposare Raoul Bova. “Il tempo passa ma il nostro amore è sempre più forte. Matrimonio? Mi piacerebbe molto”, ha ammesso l’attrice, che ha conosciuto il suo attuale compagno sul set di Immaturi 2.