Rocio Munoz Morales, lutto Bova: “Gli sono vicina”, la foto lascia il segno

Pochi giorni fa Raoul Bova è stato colpito da un grave lutto: è scomparsa mamma Rosa alla quale era molto legato. L’attore ha fatto trapelare la triste notizia sui social con un post, senza però rilasciare dichiarazioni ufficiali. Anche la compagna Rocio Munoz Morales ha dedicato un pensiero su Instagram alla signora venuta a mancare. Inoltre l’attrice, nelle scorse ore, ha fatto sapere di essere vicina al fidanzato in questo momento delicato. In aggiunta ha pubblicato una foto molto suggestiva a ulteriore riprova del sostegno che sta dando a Raoul. “Mi piace ricordarti così mammina mia… Risate, abbracci e fiori…”, le parole social con cui l’interprete ha reso noto della perdita della madre.

Rocio e Raoul, un legame ferreo

Rocio, ieri sera, ha pubblicato tra le sue Stories Instagram uno scatto in cui ha immortalato la sua mano stesa sul letto e stretta a quella di Raoul. Un gesto che ha voluto sottolineare la vicinanza e il sostegno al compagno. Non solo: sempre su Instagram, dopo che un fan le ha scritto che spera che in questo momento lei non sia lontana da Bova, ha replicato: “Evidentemente no”. Sempre nella giornata di ieri e sempre sul social di Mark Zuckerberg, anche Chiara Giordano, ex moglie dell’attore, ha speso delle parole riguardanti il lutto. Il suo intervento è arrivato dopo che dei fan l’hanno criticata.

Critiche per Chiara Giordano: la replica

L’ex concorrente di Amici Celebrities ha speso delle parole sul lutto che sta affrontando l’ex marito dopo essere stata criticata da un utente che l’ha biasimata per aver pubblicato un post relativo alla danza su Instagram. Nella fattispecie il followers ha sostenuto che Chiara avrebbe potuto evitare di postare un simile contenuto (qui sotto il post) a poche ore dalla scomparsa della mamma dell’ex marito. La Giordano ha quindi replicato: “Grazie, apprezzo. Credimi, il rispetto c’è stato. Non tutto si comunica in tempo reale e la vita vera non dovrebbe essere quella dei social ma quella vera”.