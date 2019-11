Chiara Giordano, morte madre di Bova: critiche per il post, la replica

Chiara Giordano, morte della madre di Raoul Bova: l’ex moglie criticata per il post, la replica

Nelle scorse ore è venuta a mancare Rosa, la madre di Raoul Bova. L’attore non ha parlato ufficialmente, seppur ha fatto trapelare la notizia sui social, dedicando un post al genitore scomparso. Sempre via social, sulla vicenda, è intervenuta anche la sua ex moglie Chiara Giordano. L’ex concorrente di Amici Celebrities ha speso delle parole sul fatto, dopo essere stata criticata da un utente che l’ha biasimata per aver pubblicato un post ‘leggero’ su Instagram. Nella fattispecie il followers ha sostenuto che Chiara avrebbe potuto evitare di pubblicare un simile contenuto (qui sotto il post) a poche ore dalla scomparsa della mamma dell’ex marito. La Giordano ha replicato.

“Il rispetto c’è stato. Non tutto si comunica in tempo reale”

“Grazie, apprezzo. Credimi, il rispetto c’è stato. Non tutto si comunica in tempo reale e la vita vera non dovrebbe essere quella dei social ma quella vera”, ha scritto Chiara in risposta alla critica. Dalle sue parole sembra che il suo post (che tra l’altro non ha nulla di offensivo) sia stato pubblicato prima che lei venisse raggiunta dalla notizia della morte di Rosa (“Non tutto si comunica in tempo reale”). A proposito del lutto che ha colpito Raoul, ha espresso un pensiero anche Rocio Munoz Morales. La compagna dell’attore si è affidata ad Instagram per riservare un pensiero alla signora Bova: “Grazie per la tua forza, la tua allegria, energia, carattere… Grazie per essere stata un’anima rock’ … come dicevo sempre io.”

Raoul Bova, il saluto social a mamma Rosa

Il post con cui Bova ha salutato mamma Rosa è stato preso d’assalto dai fan. In migliaia hanno fatto le condoglianze all’attore. Molti messaggi anche dai vip. “Mi dispiace tanto! La mamma è sempre la mamma! Non c’è età in cui ci si sente pronti a lasciarla andare… ma lei sarà sempre accanto a te!”, il pensiero di Tosca D’Aquino. “Raoul non si smette mai di essere figli, e tua mamma è stata una madre molto molto fortunata ad avere un bambino come te. Tuoi Betta e Roberto”, il messaggio del direttore di Novella 2000 Alessi e di sua moglie. Valeria Marini, Filippo Magnini, Antonella Clerici, Laura Pausini e altri volti noti hanno lasciato un cuore rosso sotto al post.