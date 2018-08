Rocío Muñoz Morales è incinta, secondo figlio con Raoul Bova: arriva la conferma

F-E-L-I-C-I-D-A-D… Regalos de la vida… Y sobretodo regalos de vida… . . . P.S. Grazie a tutti per i vostri bellissimi auguri. Gracias a todos por vuestros bonitos mensajes. ❤

A post shared by Rocío Muñoz Morales (@rociommorales) on Aug 7, 2018 at 12:36am PDT