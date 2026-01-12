Rocío Muñoz Morales e Iannone fotografati insieme, clamorosa fuga romantica: addio Elodie

Lo scoop di inizio 2026 è servito: Andrea Iannone e Rocío Muñoz Morales sono stati paparazzati in atteggiamenti affettuosi da Chi mentre stavano uscendo da un esclusivo resort della Franciacorta. Trattasi dell’Albereta, meta amata dai vip in cerca di riservatezza e tranquillità. Ma in questo caso la riservatezza è stata mandata all’aria dai fotografi che hanno immortalato l’attrice spagnola e il pilota di Vasto in quella che viene descritta come una “fuga romantica”. Tra l’altro, le immagini, di fatto, confermano ciò che il gossip nostrano ha sussurrato negli ultimi giorni, vale a dire che sarebbe giunta al capolinea la relazione tra il centauro ed Elodie Di Patrizi.

Andrea Iannone e Rocío Muñoz Morales pizzicati all’Albereta

Sia Iannone sia Rocío Muñoz Morales sono stati protagonisti negli ultimi mesi della cronaca rosa del Bel Paese. L’iberica, dopo lo scandalo degli “audio spaccanti” che ha travolto Raoul Bova, ha troncato definitivamente la love story con il divo romano. Di recente è anche stata chiacchierata per un presunto flirt con Stefano De Martino, dopo che i due sono stati avvistati mentre uscivano in piena notte dal portone di casa del conduttore di Affari Tuoi.

Finita la storia con Elodie Di Patrizi

Anche il nome di Iannone ha fatto insistentemente capolino nei siti e nelle testate di gossip nelle ultime settimane, cioè da quando si è cominciato a intuire che qualcosa si era rotto nella storia con Elodie. I due da tempo non si mostrano insieme pubblicamente e hanno trascorso le vacanze natalizie ognuno con la propria famiglia, senza vedersi. Un ulteriore indizio che la love story non stesse attraversando un buon periodo. Ora le paparazzate con Rocío Muñoz Morales che sembrano fungere da conferma al fatto che il legame sentimentale con la cantante sia giunto al capolinea.

Per quel che riguarda le fotografie di Chi, resta da capire quale sia la natura del rapporto tra il pilota e l’attrice iberica. Un flirt? Un’amicizia ‘speciale’? Un inizio di love story che potrebbe potenzialmente diventare importante? Chissà… Il tempo darà tutte le risposte del caso.