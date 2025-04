Rocio Munoz Morales e De Martino, voce rovente: “Colpo di fulmine”

Il magazine Diva e Donna torna a rilanciare la voce relativa a un presunto legame speciale tra Stefano De Martino e Rocio Munoz Morales, compagna di vita del divo Raoul Bova. Già nelle scorse settimane qualcuno aveva vociferato di una particolare simpatia tra il conduttore di Affari Tuoi e l’attrice spagnola. Ora Diva e Donna, in copertina, parla addirittura di “colpo di fulmine” tra i due, aggiungendo che Rocio sarebbe in crisi con Bova e che si sarebbe avvicinata all’ex marito di Belen Rodriguez. L’indiscrezione è assolutamente da prendere con le pinze, anche perché, pochi giorni fa, l’interprete iberica, ospite a ‘Obbligo e Verità’, programma di Rai Due condotto da Alessia Marcuzzi, aveva smentito categoricamente di avere un legame con un “cavaliere segreto”.

In particolare, Rocio non aveva smentito che il suo rapporto con Bova non stava vivendo il periodo migliore di sempre, ma aveva di molto ridimensionato ciò che qualcuno aveva sussurrato, vale a dire che la sua relazione sentimentale era sul punto di andare a rotoli. L’attrice aveva sottolineato e sostenuto che quando il gossip del Bel Paese viene a sapere di una normale lite di coppia ingigantisce la questione. Inoltre, a proposito di suoi presunti flirt clandestini, aveva dichiarato che c’è gente che si “inventa cose di sana pianta”.

Come poc’anzi riportato, Diva e Donna sostiene invece di un rapporto speciale con il conduttore di Affari Tuoi. I due si sono visti in una puntata di Stasera tutto è possibile ed è lì che si sarebbero conosciuti. Un conto però è conoscersi, un altro è avere una tresca. Come sopradetto, il retroscena del magazine relativo al colpo di fulmine è opportuno prenderlo con le pinze, nell’attesa di conferme o, molto più probabilmente, di smentite da parte dei diretti interessati.

Quel che è certo, almeno ‘ufficialmente’, è che Rocio Munoz Morales e Raoul Bova continuano a essere una coppia, mentre De Martino è single e costantemente al centro del gossip. Il giornalista Gabriele Parpiglia di recente ha addirittura parlato di un ipotetico riavvicinamento di Stefano all’ex moglie Belen Rodriguez. Avanti, c’è gossip!