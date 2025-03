Raoul Bova e Rocio separati in casa? Lei si confida con Marcuzzi

Il gossip ha travolto Rocio Munoz Morales e Raoul Bova in questi giorni. E stavolta non per strombazzare un ipotetico matrimonio all’orizzonte, come accaduto numerosissime volte nel corso degli anni, bensì per sostenere che tra i due attori ci sia in corso una profonda crisi. Addirittura si è mormorato che da tempo vivrebbero da separati in casa. Inoltre Diva e Donna ha parlato di un “Cavaliere segreto”, pubblicando degli scatti dell’interprete iberica con un uomo. In realtà, dalle foto non trapela alcun atteggiamento intimo. Dunque? Come stanno realmente le cose? A chiarire la faccenda ci ha pensato la diretta interessata, ospite nel programma di Rai Due condotto da Alessia Marcuzzi, “Obbligo o verità”.

Rocio Munoz Morales ospite da Alessia Marcuzzi: la risposta alle indiscrezioni sulla crisi con Bova

La trasmissione, in onda ogni lunedì, nelle scorse ore ha postato sui social un’anticipazione con protagonista Rocio che si è trovata a rispondere a una domanda “verità”. La Marcuzzi, senza dubbio conscia del gossip del momento, ossia quello relativo alla crisi con Bova, ha chiesto all’attrice spagnola se la cronaca rosa, sul suo conto, dice “tutte bugie oppure a volte ci azzecca”. “Wow”, è stata la prima reazione della Morales, forse spiazzata dalla domanda diretta. “Devo dire la verità? Io la dico sempre. Il gossip? A volte ci azzeccano, però colorano, ingigantiscono e creano cose intorno ad una verità normale…”

“Se sei una persona normale e litighi con il tuo fidanzato è noioso, quindi loro creano intorno una cosa gigante che non è la verità”, ha aggiunto l’attrice. Insomma, una mezza ammissione. Pare che con Bova ci sia stata quindi una litigata, ma da qui a dire che con il divo italiano vive da separata in casa ce ne passa.

D’altra parte, la Morales ha preso anche nei giorni scorsi una simile presa di posizione. “Cavalieri segreti e frottole inventate di sana pianta”, ha scritto sui suoi profili social, smentendo l’indiscrezione poc’anzi citata e lanciata da Diva e Donna. Poco dopo Rocio spiegava che l’uomo con cui è stata immortalata è Giuseppe di Bella, suo amico da oltre 20 anni. Altro che misterioso cavaliere segreto.

I più attenti, però, hanno notato che è vero che l’attrice ha smentito di avere una relazione clandestina, ma dall’altro lato si è ben guardata dal dire che con Bova fila tutto liscio come l’olio. A “Obbligo e verità” ha usato la medesima tattica: ha assicurato che il gossip ingigantisce alcune faccende, ma non ha smentito la crisi con il compagno.