Presunta crisi Raoul Bova-Rocio Munoz Morales: lei svela la verità

Nelle ultime ore si è diffusa la voce di una presunta crisi tra Raoul Bova e Rocio Munoz Morales. Ad alimentare il gossip sarebbe stata una foto dell’attrice e conduttrice televisiva in compagnia di un altro uomo diffusa su Diva E Donna, definito “cavaliere segreto”. Poco fa Rocio ha rotto il silenzio sui social, facendo chiarezza a riguardo e smentendo una volta per tutte i rumor in merito alla crisi con l’attore.

Rocio Munoz Morales smentisce la crisi con Raoul Bova

Nonostante le foto che li vedevano recentemente insieme e sorridenti a passeggio e successivamente ad un pranzo domenicale, nelle ultime settimane si sta vociferando una presunta crisi tra Raoul Bova e Rocio Munoz Morales. Nello specifico si è parlato di una possibile pausa tra i due o di una separazione in casa. Ad alimentare ulteriormente i gossip ci ha pensato una foto pubblicata sul settimanale Diva E Donna in cui si vede lei in compagnia di un misterioso uomo, definito “cavaliere segreto”. Lo scatto ha mandato su tutte le furie Rocio, la quale ha recentemente rotto il silenzio in merito alla questione.

Con delle storie condivise sul suo profilo Instagram ufficiale, Munoz Morales ci ha tenuto a fare chiarezza sull’attuale situazione con Raoul Bova. Nello specifico l’attrice e conduttrice televisiva ha smentito ogni voce di crisi con il compagno. Rocio ha pubblicato proprio l’articolo in cui si parlava di ciò, accompagnando lo scatto con una didascalia che recita: “Cavalieri segreti e frottole inventate di sana pianta”. Poco dopo ha aggiunto una seconda storia in cui la si vede in compagnia dell’uomo della foto e della zia dello stesso. Come spiegato da Rocio, si tratterebbe quindi semplicemente di un suo caro amico di vecchia data che era andato ad assistere al suo spettacolo “Il Cappotto Di Janis”.

Le storie pubblicate da Munoz Morales mettono quindi a tacere ogni rumor su una presunta crisi con Raoul Bova. I due stanno insieme da tredici anni anche se non si sono mai sposati. La coppia ha avuto due figlie, Alma e Luna. Prima l’attore è stato sposato con Chiara Giordano da cui ha avuto due figli, Francesco ed Alessandro.