Rocio Munoz Morales e Bova, come stanno vivendo: chi prega e chi fugge, retroscena

Lo scandalo che ha travolto Raoul Bova ha messo definitivamente fine alla relazione lunga 12 anni che l’attore ha vissuto con Roio Munoz Morales. Il magazine Chi ha raccontato dei retroscena riguardanti i due ex, spiegando in che modo stanno attraversando il periodo burrascoso da cui sono stati investiti. Dopo che sono usciti gli audio del divo indirizzati a Martina Ceretti, sua presunta amante, mediaticamente è scoppiato il caos. Un caos che avrà anche conseguenze penali, con la procura di Roma che indaga per estorsione e ricettazione (a Bova sono stati chiesti soldi per evitare che uscissero i messaggi vocali inviati alla Ceretti).

Chi Magazine ha documentato con degli scatti la ‘fuga’ di Bova che per trovare un po’ di tranquillità è fuggito da Roma con le due figlie, Luna e Alma, tentando di trovare un po’ di tranquillità a Terracina, località marittima in provincia di Latina, non lontana dalla Capitale. Qui, con i suoi due frutti d’amore, ha provato a svagarsi tra bagni e coccole. “Il sorriso tirato dell’attore nasconde una serie di emozioni inespresse”, scrive il settimanale di Mondadori. E Rocio Munoz Morales?

L’attrice spagnola sta ricevendo conforto dalla madre Maria Pilar, che, per stare vicina alla figlia, è sbarcata in Italia dalla Spagna. Il momento è difficile e l’attrice ha bisogno di un sostegno fidato. Così ecco che la signora Pilar ha immediatamente risposto presente. Le due donne sono state immortalate mentre entrano in chiesa per raccogliersi in un momento di preghiera.

“Rocio appare sofferente per ciò che sta vivendo – racconta Chi Magazine – Chi la conosce confessa che sta soffrendo molto. Che è stata colta di sorpresa dall’evoluzione dei fatti, non si aspettava questa bufera. Lei e Bova, fino a ora, erano riusciti a tenere la situazione sotto controllo”. I paparazzi, nel momento in cui Rocio è uscita dal luogo di culto, hanno notato che l’attrice ha stretto tra le mani un santino della Madonna. Morales le è molto devota.

La vicenda che ha travolto Bova si è manifestata come un fulmine a ciel sereno. Da tempo si sussurrava di una profonda crisi con Rocio, ma nessuno si sarebbe aspettato che nella vicenda fossero coinvolte persone terze. Morales, attraverso il suo avvocato, ha fatto sapere di essere indignata per quanto emerso e di essere stata colta totalmente alla sprovvista. Nel frattempo proseguono le indagini per capire se lo scandalo che ha colpito Bova può avere elementi di rilevanza penale.