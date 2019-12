Rocio Munoz Morales, quanto amore per Raoul Bova: come sta la coppia

Raoul Bova dopo il lutto della madre sempre più unito a Rocio Munoz Morales: il messaggio dell’attrice, come sta la coppia

Sul finire di novembre, Raoul Bova ha dovuto affrontare un grave lutto. Mamma Rosa è venuta a mancare. L’attore stesso ha fatto trapelare la triste notizia via social. Intorno a lui si sono stretti gli affetti più cari e naturalmente la sua inseparabile compagna di vita, Rocio Munoz Morales. L’attrice spagnola, nelle scorse ore, ha inoltre fatto apparire su Instagram una dolce foto, ritraendosi al fianco del fidanzato. La prima dopo la grave perdita subita da Raoul. Lo scatto è anche stato corredato da una dedica affettuosa, testimonianza che la coppia è sempre salda e unita.

Rocio, quanto amore per Raoul: “Non sarà la nostra miglior foto… Ma è la più vera del mondo! Perché io e te siamo proprio così”

“Non sarà la nostra miglior foto… Ma è la più vera del mondo! Perché io e te siamo proprio così. P.S. In questa foto stavamo posando per Luna, la nostra fotografa privata”, ha scritto Rocio Munoz Morales, commentando l’istantanea realizzata dalla primogenita, nata il 2 dicembre 2015. In seguito la coppia ha dato alla luce Alma, nata il 1º novembre 2018. Bova ha anche due figli, avuti dall’ex moglie Chiara Giordano: Alessandro Leon e Francesco, rispettivamente 19 e 18 anni. Quest’ultimi, assieme a Chiara, sono stati presenti nel giorno delle esequie della loro nonna.

Il ricordo di mamma Rosa: i post di Bova e Rocio

“Mi piace ricordarti così mammina mia… Risate, abbracci e fiori…”, ha scritto l’attore dopo la scomparsa della madre, postando uno scatto in cui si mostra in sella a una moto con lei. Quella madre definita “rock” per il suo carattere e la sua giovialità. Sempre via social, anche Rocio Munoz Morales, nelle ore successive alla morte di Rosa, ha speso delle parole per la donna: “Grazie per la tua forza, la tua allegria, energia, carattere… Grazie per essere stata un’ anima rock’… come dicevo sempre io”.