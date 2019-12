Raoul Bova, il dolore al funerale della mamma: c’è Chiara Giordano (foto)

Raoul Bova, il dolore al funerale di mamma Rosa: c’è anche Chiara Giordano (foto)

Raoul Bova è apparso molto provato al funerale della madre, scomparsa una settimana fa. L’attore era molto legato a lei. Presente al saluto finale a mamma Rosa anche la sua ex moglie Chiara Giordano, che con il divo italiano ha avuto due figli, Alessandro Leon e Francesco (rispettivamente 19 e 18 anni, anch’essi presenti nel giorno delle esequie della loro nonna). Le immagini del funerale che ritraggono il compagno di Rocio Munoz Morales e l’ex coniuge sono state pubblicate dal settimanale Diva e Donna. La perdita della madre, per Raoul, arriva a distanza di quasi due anni dalla morte del papà che è venuto a mancare nel gennaio del 2018.

Le parole di Raoul, Rocio e Chiara Giordano

La morte di Rosa è trapelata alla stampa dopo che Raoul ha fatto apparire sui suoi profili social una foto con la mamma, riservandole un saluto commuovente. “Mi piace ricordarti così mammina mia… Risate, abbracci e fiori…”, ha scritto l’attore pochi giorni fa, postando uno scatto in cui si mostra in sella a una moto con la madre. Quella madre definita “rock” per il suo carattere e la sua giovialità. Sempre via social, anche Rocio Munoz Morales ha speso delle parole per la donna: “Grazie per la tua forza, la tua allegria, energia, carattere… Grazie per essere stata un’ anima rock’… come dicevo sempre io”. Inoltre, su Instagram, subito dopo che è stata divulgata la triste notizia, Chiara Giordano è stata attaccata. La donna si è difesa, spiegando che non ha assolutamente mancato di rispetto all’ex marito a riguardo della scomparsa della madre.

Chiara manda in fretta le polemiche in archivio

Ma perché Chiara è stata attaccata? Mentre la notizia della morte della mamma di Bova veniva data dai media, sul suo profilo Instagram è apparsa una foto in cui lei invitava i fan a seguirla a un evento di ballo. La questione è andata di traverso a qualcuno che l’ha attaccata.“Grazie, apprezzo. Credimi, il rispetto c’è stato. Non tutto si comunica in tempo reale e la vita vera non dovrebbe essere quella dei social ma quella vera”, la risposta di Chiara che ha subito mandato in archivio le polemiche. Polemiche sterili, saggiamente spente in un amen!