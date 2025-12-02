 Skip to main content
Gossip

Rocio Munoz Morales allo scoperto, chi è l’uomo che vede da tempo: addio Bova

Anche Rocio Munoz Morales volta completamente pagina dopo la fine della storia con Raoul Bova, eccola al fianco di Vittorio Chini

Entra anche tu sul canale WhatsApp di Gossip e TV per non perderti nemmeno una notizia!

Mirko Vitali2 Dicembre 20253 minuti di lettura
Rocio Munoz Morales e il nuovo compagno

Morta e sepolta la love story tra Rocio Munoz Morales e Raoul Bova. Entrambi hanno completamente voltato pagina a livello sentimentale. Da settimane il divo romano frequenta la collega Beatrice Arnera. Ma anche l’attrice di origini spagnole avrebbe iniziato a vedere un ‘cavaliere’. A certificarlo nell’ultimo numero in edicola è il settimanale Chi, che ha sorpreso l’interprete iberica in dolce compagnia, raccontando dei curiosi retroscena. Rocio è stata immortalata in atteggiamenti alquanto affettuosi con Vittorio Chini, manager di circa 50 anni che lavora in un’azienda attiva nel settore sanitario.

Rocio Munoz Morales allo scoperto con Vittorio Chini

I due sono stati fotografati insieme durante la presentazione del libro di Rocio, “La vita adesso”. Nella ‘fatica letteraria’, l’attrice narra la vicenda di una moglie che è stata tradita e che trova la forza per ricominciare a vivere. Non un’autobiografia, ma un segno del destino, ha puntualizzato l’autrice che nel corso dell’incontro pubblico ha parlato di come è nato il libro. Vittorio ha fatto capolino nella sala in cui si stava tenendo la conferenza, ha intensamente e calorosamente abbracciato Morales, prima sotto il palco e poi dietro le quinte.

Il magazine Chi ha fatto sapere che dalle informazioni in suo possesso, la frequentazione tra il manager e la 37enne spagnola va avanti da tempo, seppur solamente alla presentazione di “La vita adesso” i due hanno deciso di mostrarsi pubblicamente, di fatto annunciando che tra loro c’è un rapporto speciale. 

I rapporti oggi tra Raoul Bova e Rocio

Come accennato, sia Bova sia Rocio hanno aperto entrambi capitoli nuovi delle loro vite. I mesi scorsi non sono stati semplici per tutti e due dopo che è scoppiato il burrascoso caso dei cosiddetti “occhi spaccanti”. Fabrizio Corona ha fatto trapelare alcuni audio che il divo romano ha inviato alla giovane Martina Ceretti. Vocali piuttosto compromettenti. Bova si è affrettato a far sapere, attraverso i suoi legali, che non aveva nulla da nascondere in quanto riteneva conclusa da mesi la storia con Morales.

Quest’ultima, inizialmente, ha fornito una versione differente, affermando, anche lei tramite i propri avvocati, che fino a prima dello scandalo ‘rosa’ si considerava a tutti gli effetti la compagna di Bova. Dopo settimane non semplici, sembra che i due ex abbiano raggiunto un accordo per la gestione delle figlie. Oggi i rapporti tra loro non sarebbero rosei, ma comunque civili.

Tag:

Mirko Vitali

Mirko Vitali

Nato in una città del Nord, un paio di lauree umanistiche e un master in critica dello spettacolo. Si diletta a scrivere di televisione e dell'infernale mondo del gossip del Bel Paese (è convinto che qualcuno dovrà pur farlo questo ingrato mestiere di spifferare i fattacci altrui).

Lascia una risposta

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.