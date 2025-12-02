Rocio Munoz Morales allo scoperto, chi è l’uomo che vede da tempo: addio Bova

Morta e sepolta la love story tra Rocio Munoz Morales e Raoul Bova. Entrambi hanno completamente voltato pagina a livello sentimentale. Da settimane il divo romano frequenta la collega Beatrice Arnera. Ma anche l’attrice di origini spagnole avrebbe iniziato a vedere un ‘cavaliere’. A certificarlo nell’ultimo numero in edicola è il settimanale Chi, che ha sorpreso l’interprete iberica in dolce compagnia, raccontando dei curiosi retroscena. Rocio è stata immortalata in atteggiamenti alquanto affettuosi con Vittorio Chini, manager di circa 50 anni che lavora in un’azienda attiva nel settore sanitario.

Rocio Munoz Morales allo scoperto con Vittorio Chini

I due sono stati fotografati insieme durante la presentazione del libro di Rocio, “La vita adesso”. Nella ‘fatica letteraria’, l’attrice narra la vicenda di una moglie che è stata tradita e che trova la forza per ricominciare a vivere. Non un’autobiografia, ma un segno del destino, ha puntualizzato l’autrice che nel corso dell’incontro pubblico ha parlato di come è nato il libro. Vittorio ha fatto capolino nella sala in cui si stava tenendo la conferenza, ha intensamente e calorosamente abbracciato Morales, prima sotto il palco e poi dietro le quinte.

Il magazine Chi ha fatto sapere che dalle informazioni in suo possesso, la frequentazione tra il manager e la 37enne spagnola va avanti da tempo, seppur solamente alla presentazione di “La vita adesso” i due hanno deciso di mostrarsi pubblicamente, di fatto annunciando che tra loro c’è un rapporto speciale.

I rapporti oggi tra Raoul Bova e Rocio

Come accennato, sia Bova sia Rocio hanno aperto entrambi capitoli nuovi delle loro vite. I mesi scorsi non sono stati semplici per tutti e due dopo che è scoppiato il burrascoso caso dei cosiddetti “occhi spaccanti”. Fabrizio Corona ha fatto trapelare alcuni audio che il divo romano ha inviato alla giovane Martina Ceretti. Vocali piuttosto compromettenti. Bova si è affrettato a far sapere, attraverso i suoi legali, che non aveva nulla da nascondere in quanto riteneva conclusa da mesi la storia con Morales.

Quest’ultima, inizialmente, ha fornito una versione differente, affermando, anche lei tramite i propri avvocati, che fino a prima dello scandalo ‘rosa’ si considerava a tutti gli effetti la compagna di Bova. Dopo settimane non semplici, sembra che i due ex abbiano raggiunto un accordo per la gestione delle figlie. Oggi i rapporti tra loro non sarebbero rosei, ma comunque civili.