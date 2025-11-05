Raoul Bova sotto casa di Rocio Munoz Morales con i fiori, lei rompe il silenzio: “I rapporti oggi”

Tra Raoul Bova e Rocio Munoz Morales è tornato il sereno. Non la passione. Quella, lo si è ormai capito, è sfiorita da tempo. A certificarlo, lo scandalo degli “audio spaccanti” che ha definitivamente scritto la parola fine sulla lunga relazione. I due ex, oggi, sarebbero però riusciti a instaurare rapporti civili. A conferma di ciò ci sono gli scatti pubblicati da Chi Magazine che mostrano il divo romano sotto casa dell’attrice iberica con in mano due mazzi di fiori. No, le composizioni non sono state comprate per Rocio, bensì per Alma, una delle figlie dell’ex coppia, che ha compiuto gli anni di recente. Da notare, però, che Bova e Morales attualmente si incontrano senza particolari problemi per il bene dei loro frutti d’amore, situazione impensabile fino a qualche settimana fa quando c’erano frizioni intense.

Raoul Bova sotto casa di Rocio Munoz Morales per il compleanno della figlia

“Si sono ripromessi di preservare la serenità delle bambine”, rivela in esclusiva il settimanale Chi, in riferimento al legame che c’è oggi tra Raoul e Rocio. Il ‘sussurro’ è giunto a corredo di alcune immagini in cui si vede un Bova affettuosissimo con le figlie Luna e Alma. Il divo, per non ‘bucare’ il compleanno di quest’ultima, ha preso un volo da Torino la mattina presto ed è atterrato a Fiumicino per poter passare qualche ora con le sue bimbe. Poi è tornato di corsa agli impegni professionali.

Dopo la sorpresa di papà, le due piccole hanno festeggiato insieme alla madre che ha organizzato un party privato e intimo. Alla festa presenti anche alcuni amici e alcuni parenti. Da sottolineare che tra i due ex coniugi il clima è stato disteso.

Rocio rompe il silenzio su Bova e scherza con Fiorello

“Siamo ex ormai”. Lo ha dichiarato Rocio nelle scorse ore durante una diretta Instagram con Fiorello e Fabrizio Biggio. “Chiamate il mio ex a fare promozione a La Pennicanza e chiamate me alle undici di sera. Se già ci chiamiamo “ex”? Sì certo, siamo ex ormai”, ha ribadito sorridendo Morales, parlando con quei burloni dei due conduttori del programma Rai.

L’attrice, sempre con tono ironico, ha aggiunto: “Non dico che siete dalla mia parte o dalla sua, ma lui lo invitate nella prima puntata e a me chiamate nelle live di Instagram alle undici di sera, avete capito la differenza?”

“Comunque – ha concluso con tono più serio Rocio – con Raoul siamo ex, ma abbiamo due bambine meravigliose. Sono molto serena, Raoul è il papà delle mie figlie, lo è sempre stato e lo sarà per sempre. Poi ognuno si comporta come può e come crede. È banale dirlo, ma succedono tante cose brutte nella vita che, finché uno può, deve volersi bene soprattutto per i bambini”.