Raoul Bova, pace a sorpresa con Rocio Munoz Morales: ‘santo’ assegno di mantenimento

Pace tra Raoul Bova e Rocio Munoz Morales. Questo almeno è ciò che assicura il magazine Oggi che spiega che tra i due attori, la cui love story è terminata definitivamente dopo lo scandalo degli “audio spaccanti” che ha travolto il divo romano nei mesi scorsi, è tornato un clima disteso. Rocio e Raoul avrebbero trovato un accordo extragiudiziale per quel che riguarda la separazione e l’assegno di mantenimento che Bova verserà per far fronte alle necessità delle figlie Alma e Luna.

Raoul Bova e Rocio Munoz Morales, trovato l’accordo per le figli

Il settimanale Oggi sostiene che la vicenda relativa alla rottura sentimentale si sta concludendo in modo pacifico. Determinante sarebbe stato il cambio di rotta delle dinamiche relazionali tra i due ex compagni. Inizialmente si prospettava un lungo braccio di ferro giudiziario, una sorta di ‘Ilary Blasi e Francesco Totti bis’. E invece pare che non accadrà nulla di tutto questo. Così il giornalista Alberto Dandolo:

“L’attrice spagnola ha cambiato idea rapidamente circa l’affido esclusivo delle bambine e l’affidabilità genitoriale dell’ex compagno, complice forse una ritrovata serenità e il congruo assegno di mantenimento mensile concordato con l’attore. I due ex infatti hanno raggiunto un accordo extragiudiziale grazie anche alla mediazione dei rispettivi avvocati”.

Raoul Bova ora fa coppia con la collega Beatrice Arnera

Bova e Rocio, attraverso i loro legali, hanno fornito versioni contrastanti circa l’epilogo della loro relazione. Il primo ha fatto sapere, dopo l’uscita degli ormai arcinoti ‘audio spaccanti’, che erano mesi che lui e l’attrice spagnola vivevano da separati. Morales ha contestato tale ricostruzione, affermando che si è considerata la compagna del divo fino a quando non è stato travolto dallo scandalo dei vocali mandati alla giovane Martina Ceretti.

Bova, nelle ultime settimane, ha intrapreso una nuova relazione sentimentale, iniziando a frequentarsi con la collega di set Beatrice Arnera. Chi Magazine, nell’ultimo numero in edicola, ha rivelato che la conoscenza tra i due sta proseguendo a gonfie vele, al punto che Roul avrebbe già presentato alla sorella Tiziana la nuova fiamma.

I tre sono stati pizzicati insieme dai paparazzi la settimana scorsa mentre entravano al Centro di produzione TV Raffaella Carrà di Roma, dove Bova ha preso parte all’annuncio della nuova stagione del programma di Fiorello su Radio 2, La Pennicanza. Anche Arnera è reduce da una lunga storia d’amore. Nei mesi scorsi, si è lasciata con Andrea Pisani, comico dei PanPers.