Rocco Siffredi sbugiarda l’attrice? Il video che potrebbe scagionarlo

In una delle ultime puntate andate in onda de Le Iene, è stato trasmesso un servizio sul caso di Rocco Siffredi, accusato di aver abusato di ragazze durante i provini. Alcune hanno parlato in prima persona, altre hanno preferito mantenere l’anonimato. Tuttavia, con la diffusione della notizia, l’immagine dell’attore ne sarebbe uscita danneggiata. A distanza di giorni, però, una fonte vicina a Siffredi avrebbe fatto uscire un video che lo scagionerebbe. Si apre, dunque, una nuova via per l’attore.

Il video che potrebbe salvare Rocco Siffredi

Mow Mag ha riportato la notizia secondo cui una fonte vicina a Rocco Siffredi avrebbe tra le mani un video che potrebbe cambiare le carte in tavola. Infatti, tale filmato mostrerebbe come l’attore presenta l’attrice che lo ha accusato di abusi. All’epoca, nel 2022, la giovane sarebbe stata accompagnata dalla madre.

“Cronologicamente, siamo dopo i fatti che valgono oggi le accuse di abusi. Siffredi le presenta, insieme, dicendo proprio che lei era andata a fare un casting, per poi proporre a Siffredi stesso di portare anche sua madre, come ha realmente fatto”. Si legge sul portale. Non ci resta che attendere una risposta da parte della diretta interessata.

Il servizio de Le Iene

Le Iene hanno mandato in onda un’inchiesta condotta da Roberta Rei nella quale sono state riportate diverse testimonianze di attrici che hanno denunciato Rocco Siffredi sulle presunte violenze avvenute durante le riprese dei film. Chi ha visto il programma avrà potuto notare la gravità delle accuse che mettono in discussione la figura dell’attore.

Secondo quanto riferito dalle presunte vittime, Siffredi avrebbe fatto atti senza il loro consenso. E poi ancora sputi, parole di un certo spessore che hanno infastidito le ragazze.

Eppure, c’è chi non ha dubbi sull’innocenza dell’attore. Valentina Nappi ha subito preso le difese di Siffredi, affermando che le ragazze avrebbero sbagliato mestiere. Secondo la collega, Rocco interpreta lo stesso tipo di scene dall’inizio della sua carriera, e quindi, non avrebbe fatto niente di nuovo.

Un nuovo servizio

Mentre il web e il pubblico sono in attesa di sviluppi, curiosi di sapere cosa succederà, Le Iene hanno già annunciato la messa in onda di un nuovo servizio dedicato all’argomento. Che sia arrivato il momento di fare chiarezza sulla situazione controversa?

Va detto che Rocco Siffredi non ha mai nascosto il suo modus operandi né tantomeno lo stile estremo delle sue interpretazioni. Chi ha visto la serie su Netflix sulla sua vita ne è consapevole. Quindi, resta difficile, credere che abbia abusato di colleghe.

Le accuse, però, sono gravi. È lecito chiedersi, però, se dietro tali denunce vi sia un volere chiedere giustizia o sia soltanto un modo da parte loro per apparire. Senza dubbio, nelle prossime settimane usciranno allo scoperto nuovi dettagli.