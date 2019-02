Rocco Siffredi, il figlio Leonardo confessa: “Mi piace Francesca Brambilla”

By

Rocco Siffredi, intervista al figlio Leonardo: “Mi piace Francesca Brambilla, ma sono fidanzato”

Oggi, sul settimanale Chi, Leonardo Siffredi (il figlio di Rocco Siffredi), si è raccontato ed ha parlato dei suoi progetti futuri in una lunga intervista. Il ragazzo ha parlato delle sue passioni e dei suoi amori. Al momento, inoltre, ha confessato di essere felicemente fidanzato ed innamorato. Quando gli hanno chiesto di esprimere una preferenza sulle donne che al momento affollano la TV e che sono note al mondo dello spettacolo italiano, tuttavia, Leonardo non ha avuto problemi a palesare il suo interesse. “Mi piace Francesca Brambilla, lavora ad Avanti un altro (la “Buona sorte”, ndr). L’ho anche conosciuta ma prima che mi fidanzassi”.

Rocco Siffredi, parla il figlio Leonardo: “Ho pensato di fare il lavoro di mio padre”

Una delle prime domande fatte al figlio di Rocco Siffredi dal giornalista di Chi è stata quella di dire semmai, oggi o in passato, avesse mai pensato di seguire le orme del padre. “Se me lo avesse chiesto qualche anno fa le avrei detto di sì” ha allora risposto Leonardo “Andavo sul set, vedevo tante belle ragazze e pensavo sarebbe stato divertente. Oggi ho preso la sia strada, studio ingegneria meccanica, che è molto diversa dal mestiere che fa papà. Il pensiero di seguirlo, però, mi ha sfiorato”.

Francesca Brambilla e Stefano Laudoni: triangolo amoroso e scontri con Valentina Vignali

Francesca Brambilla al centro del gossip in passato è finita sopratutto per la sua relazione con Stefano Laudoni. La vicinanza a quest’ultimo, e la conclusione del loro amore, l’ha vista scontrarsi spesso con Valentina Vignali (ex di lui). Sui social le due se ne sono dette di santa ragione, attirando l’attenzione degli utenti e spingendo questi a prendere una posizione. Oggi, però, il capitolo sembrerebbe più che archiviato.