Rocco Schiavone 5 si farà? Cosa si sa sulla nuova stagione

Si è conclusa anche la seconda puntata della serie televisiva Rocco Schiavone. La quarta stagione è stata breve, ma gli appassionati sanno che il numero di puntate è vincolato anche dal numero di romanzi scritti da Antonio Manzini. I fan della serie televisiva con Marco Giallini si chiedono se ci sarà o meno la quinta stagione. Ma soprattutto se l’autore che ha ideato questo personaggio controverso stia scrivendo un nuovo romanzo.

Per quel che riguarda una possibile quinta stagione al momento non ci sono né conferme né smentite da parte di Rai Fiction o della Cross Productions. Il protagonista non ha mai manifestano la volontà di smettere di interpretare Rocco Schiavone. Sappiamo che molti attori non amano la lunga serialità, ma non è il caso di Marco Giallini. In queste ultime settimane sui diversi canali social sono girate voci relative alla possibile uscita di un nuovo romanzo edito da Sellerio per il prossimo mese di maggio. Dovremo pazientare ancora qualche mese per sapere se Rocco Schiavone tornerà ad indagare su un nuovo caso insieme al suo braccio destro Italo Pierron, interpretato fin dalla prima stagione da Ernesto D’Argenio.

Il vice questore romano dovrà trovare altri colpevoli di delitti tra le montagne della Valle d’Aosta? Sicuramente sappiamo che qualche racconto non è stato ancora trasformato in episodio televisivo, ad esempio l’ultimo uscito durante il primo lockdown “L’amore ai tempi del Covid-19”. Un racconto che l’autore, Antonio Manzini, ha regalato ai suoi lettori durante i primi mesi di pandemia.

Rocco Schiavone 5: le parole di Claudia Vismara, l’agente Caterina Rispoli

Buone notizie ci arrivano invece da Claudia Vismara, che nella fiction interpreta Caterina Rispoli. L’attrice, in dolce attesa, si è vista poco in queste ultime stagioni, ma nell’intervista rilasciata a La Repubblica alla domanda “la rivedremo in un ruolo di primo piano” ha dichiarato:

“Dovete chiederlo al buon Manzini. Si vocifera di un ritorno, ma per saperlo dovremo aspettare i prossimi romanzi“.

Insomma, non si tratta di una certezza ma è comunque un buon punto di partenza. Gli ottimi ascolti della quarta stagione fanno ben sperare i telespettatori. Da non sottovalutare il successo della fiction anche all’estero. Lo stesso Antonio Manzini lo ha scritto sul suo profilo facebook:

“Insomma Rocco Schiavone è la serie Rai più venduta all’estero“.

Nel frattempo gli appassionati della serie televisiva di Rai Due dovranno accontentarsi delle repliche delle prime quattro stagioni. Chi avesse perso i due episodi della quarta stagione, diretta da Simone Spada, andati in onda nel mese di marzo 2021 potrà riguardali su Rai Play.