Rocco Schiavone 4: si farà la quarta stagione?

Rocco Schiavone 4: le novità sulla quarta stagione della serie tv di Rai Due

Si è conclusa anche la terza stagione di Rocco Schiavone. Una serie televisiva che ha fatto parlare di sé fin dal primo momento. Un protagonista politicamente scorretto, un’atmosfera cupa, un linguaggio spesso scurrile e l’utilizzo di sostanze stupefacenti hanno spesso fatto parlare di Rocco Schiavone. Nonostante tutto, la serie piace; è ben fatta, ben scritta e vende molto bene all’estero. Un prodotto di successo di Cross Productions andato in onda su Rai Due in questi ultimi anni. Anche la terza stagione ha ottenuto ottimi ascolti ed è molto probabile che la Rai decida di portare avanti la serie che vede protagonista Marco Giallini nei panni del vice questore romano, ormai valdostano di adozione.

Rocco Schiavone 4: le parole della produttrice creativa

Ottimi ascolti e grande successo di pubblico sono due ottimi punti di partenza per ipotizzare una quarta stagione. L’ultimo romanzo di Antonio Manzini deve ancora essere raccontato. In Rocco Schiavone 3 ci siamo fermati a Fate il vostro gioco, manca ancora Rien ne va plus e presto dovrebbe essere pubblicato il nuovo romanzo. Ci sono sicuramente altri racconti editi Sellerio da cui attingere materiale, ma i fan di Rocco Schiavone sono curiosi di sapere cos’ha riservato per il protagonista il suo autore. Il 16 maggio scorso, al termine delle riprese in Valle d’Aosta, durante la cerimonia di consegna del riconoscimento di ‘Ami de la Vallée d’Aoste’ a Marco Giallini, la produttrice creativa di Cross Production, Maddalena Rinaldo, ha annunciato “Rocco Schiavone tornerà”, si legge su Gazzetta Matin. Queste parole fanno sicuramente ben sperare, ma finché non ci sarà la conferma della Rai non possiamo avere la certezza assoluta.

Rocco Schiavone 4: la quarta stagione

Le notizie fanno ben sperare gli appassionati di Rocco Schiavone. Non ne abbiamo la certezza, ma quasi sicuramente Rocco Schiavone tornerà su Rai Due con la quarta stagione.