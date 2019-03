Rocco Schiavone 3: le novità della terza stagione e le new entry

Rocco Schiavone 3: cast confermato e new entry

Lunedì 11 marzo primo ciak in Valle d’Aosta per la terza stagione di Rocco Schiavone. Nella regione più piccola d’Italia si sta lavorando ai quattro nuovi episodi della serie televisiva di Rai Due con Marco Giallini. La maggior parte delle scene verrà girata principalmente in Valle d’Aosta, e questa è una grande novità a livello locale. Fino a maggio, infatti, sarà possibile incontrare i protagonisti della serie tratta dai romanzi di Antonio Manzini per le vie della città di Aosta o nei comuni limitrofi. Cambia la regia, che questa volta è affidata a Simone Spada. Oltre a Marco Giallini, protagonista assoluto, sono confermati Ernesto D’Argenio che in Rocco Schiavone veste i panni di Italo Pierron e Alberto Lo Porto, che dalla seconda stagione è l’agente Scipioni. Non mancherà il dott. Fumagalli, interpretato magistralmente da Massimo Reale. Chi sono le new entry di questa terza stagione?

Rocco Schiavone 3: Valeria Solarino nel cast

Una delle new entry di Rocco Schiavone 3 è Valeria Solarino, che nella serie vestirà i panni della giornalista Sandra Buccellato, la ex moglie del Questore Costa (Massimo Olcese). A darci l’indizio la stessa attrice che domenica sera ha pubblicato le prime storie su Instagram comunicando ai suoi fan di essere ad Aosta. Non sappiamo ancora chi interpreterà Cecilia Porta, protagonista degli ultimi due romanzi di Antonio Manzini. Nel cast anche Stefano Fregni che ha lavorato dal primo giorno sul set valdostano. Anche l’attore, che ha già lavorato con Marco Giallini nel film uscito poche settimane fa “Domani è un altro giormo“, ha reso nota la sua partecipazione in Rocco Schiavone 3 su Instagram. Dall’abbigliamento di Stefano Fregni sul set ipotizziamo possa vestire i panni di un prete.

Rocco Schiavone 3: quali indagini verranno raccontate

Non abbiamo altre informazioni relative alla nuova stagione di Rocco Schiavone 3. In due dei nuovi episodi verranno raccontate le indagini presenti in due racconti delle raccolte di Sellerio, mentre due episodi saranno relativi al penultimo libro di Antonio Manzini, Fate il vostro gioco.