Rocco Schiavone 3: anticipazioni dell’ultima puntata

Rocco Schiavone 3: cosa succederà nella quarta puntata?

Anche la terza stagione di Rocco Schiavone è quasi giunta al termine. L’ultimo episodio infatti andrà in onda mercoledì 23 ottobre. Riuscirà il protagonista a trovare il colpevole dell’omicidio di Favre? Cosa si nasconde dietro la morte dell’uomo di Saint-Vincent? Secondo il vice questore di Aosta la verità si trova all’interno del Casinò della riviera della Alpi. Le indagini continueranno, ad aiutare il protagonista ci sarà sempre la sua squadra e la dottoressa Gambino. Rocco Schiavone si ritroverà immerso in un’indagine molto complessa.

Rocco Schiavone 3: Rocco deve indagare anche su un caso di suicidio

Oltre al caso dell’omicidio di Favre, il protagonista della serie televisiva di Rai Due si ritroverà a dover approfondire il caso di suicidio di Alessio Duranti. L’uomo che si è tolto la vita aveva perso tutto a causa del vizio del gioco. Si è ucciso per questo motivo o si nasconde qualcos’altro dietro la sua morte? Nel frattempo Rocco Schiavone riceverà una telefonata inaspettata che lo metterà di fronte ad una scelta difficile: rimanere in Italia e affrontare lil suo passato o fuggire all’estero dimenticandosi di tutto. Cosa deciderà di fare il protagonista?

Rocco Schiavone 3: quando andrà in onda l’ultima puntata?

Per sapere quale decisione prenderà il protagonista e cosa succederà nella quarta, nonché ultima, puntata non ci resta che aspettare una settimana. Rocco Schiavone (Marco Giallini), Italo Pierron (Ernesto D’Argenio), l’agente Scipioni (Alberto Lo Porto), il dottor Fumagalli (Massimo Reale) e la dottoressa Gambino (Lorenza Indovina) vi aspettano mercoledì 23 ottobre. L’appuntamento con i protagonisti della serie televisiva tratta dai romanzi di Antonio Manzini andrà in onda sempre in prima serata, sempre su Rai Due.