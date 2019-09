Rocco Schiavone 3: anticipazioni, cast e numero di puntate

Rocco Schiavone 3: quando inizia la terza stagione?

Per i fan della serie televisiva l’attesa è finita. Marco Giallini, nei panni del vice questore Rocco Schiavone, tornerà su Rai Due con quattro nuove puntate a partire da mercoledì 2 ottobre. Dopo aver fatto rimbalzare la terza stagione da Rai Due a Rai Uno, alla fine la Rai ha deciso di continuare la messa in onda su Rai Due. Un pubblico più ristretto, ma sicuramente più adatto. I telespettatori di Rai Uno, abituati ad altri personaggi, potrebbero non apprezzare il vice questore politically incorect nato dalla penna di Antonio Manzini. Cambio di regia per la terza stagione, affidata a Simone Spada.

Rocco Schiavone 3: protagonisti, conferme e new entry

Insieme a Marco Giallini, che veste alla perfezione i panni del protagonista ideato da Mazini, ci sarà nuovamente Ernesto D’Argenio che anche questa volta interpreta l’agente Italo Pierron e Alberto Lo Porto che sarà l’agente Scipioni. Vedremo meno l’ispettrice Caterina Rispoli (Claudia Vismara), che dopo aver tradito la fiducia del protagonista si è trasferita a Roma. Saranno nuovamente presenti Isabella Ragonese e Lorenza Indovina. Tra le new entry Valeria Solarino che sarà Sandra Buccellato. Non mancherà il giovane Gabriele, il vicino di casa del protagonista, Massimo Olcese sarà ancora il Questore Costa. Non mancheranno Massimiliano Caprara e Christian Ginepro, rispettivamente gli impacciati Deruta e D’Intino, e Massimo Reale nel ruolo del dott.Fumagalli.

Rocco Schiavone 3: anticipazioni terza stagione

Dopo un ripasso sull’ultima stagione grazie alle repliche andate in onda nelle ultime settimane su Rai Due, i telespettatori sono pronti per tornare nella questura di Aosta insieme ai protagonisti della serie, Rocco Schiavone. Sappiamo già che è in programma la quarta stagione, ma cosa ci dobbiamo aspettare dalle quattro puntate della terza? Due episodi saranno dedicati a due racconti pubblicati nelle raccolte Sellerio, mentre negli due vedremo la storia narrata nel romanzo Fate il vostro gioco. Per sapere cosa succederà nella terza stagione non ci resta che aspettare qualche giorno. La prima puntata andrà in onda mercoledì 2 ottobre, sempre in prima serata, sempre su Rai Due.