Papaleo: “Sanremo, Belen non mi parlava?” Ammissione, modella smentita

Rocco Papaleo: “Belen non mi parlava a Sanremo?” L’ammissione che smentisce la showgirl argentina. Poi Caterina Balivo piange

Rocco Papaleo è stato ospite a Vieni da Me (Rai 1), facendo una lunga chiacchierata con Caterina Balivo. Pronti via e subito la conduttrice ha voluto fare chiarezza su una vicenda che è stata molto chiacchierata in passato: i rapporti ‘sanremesi’ tra l’attore e Belen Rodriguez. La questione scoppiò nel 2012, quando i due presentarono il Festival. Poco dopo la fine della kermesse Papaleo disse in un’intervista che la modella gli parlava solo sul palco. La questione fu molto dibattuta e, cosa più importante, smentita dalla Rodriguez. Tuttavia oggi, a Vieni da Me, l’attore ha ammesso che i rapporti con Belen fuori dall’Ariston non furono del tutto nulli ma risicati al minimo.

Papaleo torna sui rapporti ‘sanremesi’ con la Rodriguez: “C’è di vero che non ci siamo parlati tanto fuori dal palco”

“Diciamo che è stata un po’ una forzatura, una provocazione”, spiega Papaleo a Caterina a proposito delle dichiarazioni passate in cui disse che Belen non gli parlò fuori dall’Ariston. Poi però l’attore aggiunge: “C’è di vero che non ci siamo parlati tanto fuori dal palco, ma sempre con gentilezza e savoir faire”. La chiosa finale della ‘gentilezza’ poco cambia. L’attore ribadisce che, seppur non ci sono stati sgarri particolari tra lei e la Rodriguez, i rapporti sono stati minimi. La modella invece aveva lasciato intendere altro in un’intervista rilasciata a Repubblica: “L’avrà detto come battuta voglio sperare, perché non è assolutamente vero. Figuriamoci, chi mi conosce lo sa, io parlo con tutti”. Chissà se anche stavolta Belen risponderà alle parole di Papaleo.

Caterina Balivo, commozione per le parole di Papaleo sulla madre

Durante la chiacchierata si è affrontato anche il capitolo familiare di Rocco. In particolar modo Papaleo ha parlato del rapporto che aveva con la madre (scomparsa un anno e mezzo fa). L’argomento è stato introdotto dalla ‘Cassettiera’ del programma, da cui è stato fatto spuntare un panino con la frittata. “Ho perso la madre un anno e mezzo fa …. Pane e frittata mi lega a lei, grazie ai sapori…”, spiega l’attore che proprio dalla semplice pietanza ha fatto germogliare un monologo teatrale: “Quando l’ho fatto per la prima volta dopo la sua morte… io è come se la sentissi accanto a me… La sua non è un’assenza drammatica. C’è il suo spirito, il suo ricordo… ci siamo detti tante cose lungo tutta la vita, lei c’è”. Infine ha recitato uno stralcio del monologo. “Mi hai fatto commuovere”, ha sussurrato Caterina in lacrime. L’emozione ha preso il sopravvento.