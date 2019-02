Belen, intervista fiume: Stefano De Martino, Papaleo e il sogno futuro

Belen Rodriguez si apre, l’intervista e tutte le verità della showgirl: il rapporto con Stefano De Martino, il sogno di avere un figlio, la risposta a Rocco Papaleo, Maria De Filippi e l'”analisi”

Belen Rodriguez, dall’Argentina con amore. La showgirl, che in questo momento sta trascorrendo delle vacanze nella sua terra d’origine, ha comunque trovato il tempo per rilasciare un’interessante intervista al quotidiano Repubblica, dove per la prima volta ha fatto chiarezza sui gossip che l’hanno riguardata nell’ultimo periodo: oltre a quello su un ritorno di fiamma con l’ex marito Stefano De Martino, la modella ha risposto anche a Rocco Papaleo, che a Sanremo ha rilasciato una frase che ha fatto molto discutere (“Mi parlava solo sul palco”, riferendosi al Festival del 2012, ndr). Spazio poi all’imminente Sanremo Young (in cui sarà giurata), all’opinione su Maria De Filippi, all’amore per il figlio Santiago e al sogno di diventare di nuovo madre. Si parte dell’argomento più caldo. “Tornerà con l’ex marito Stefano De Martino? Belen non proferisce una parola a commento, ma scherza con qualcuno accanto a lei”, si legge su Repubblica…

Stefano De Martino, Belen non smentisce il ritorno di fiamma: “Sono in un momento particolare della mia vita”

Belen è guardinga su De Martino, ma il fatto da sottolineare è che non smentisce il ritorno di fiamma. “Sono in un momento particolare della mia vita” aggiunge passando poi a commentare la ‘rumorosa’ frase di Rocco Papaleo: “L’avrà detto come battuta voglio sperare, perché non è assolutamente vero. Figuriamoci, chi mi conosce lo sa, io parlo con tutti”. Polemica a parte, cosa ha significato per lei quel Sanremo? “Per me il Festival ha rappresentato una tappa importantissima” afferma. Intanto Belen scalpita, a breve tornerà in Rai da giurata di Sanremo Young (da venerdì su Rai1). “Da tanti anni lavoro esclusivamente per Mediaset, però il Festival è il programma a cui sono più affezionata. Quando mi hanno proposto questo show non ho avuto dubbi”, ha confidato felice, augurandosi di riuscire nell’intento di “far ridere in modo leggero“.

“Mi piacerebbe avere un altro figlio, stare con Maria De Filippi è come fare analisi”

Si passa al capitolo figlio: “Le priorità cambiano quando diventi madre, oggi mio figlio Santiago viene prima di tutto”. Dal punto di vista lavorativo un modello da cui ha imparato molto, come affermato in diverse occasioni, è Maria De Filippi. “Se non impari qualcosa da lei vuol dire che sei stupida” dice molto limpidamente. “Sono circa nove anni che lavoro con Maria, all’inizio non notavo determinate cose. Poi ho cominciato a osservarla con più attenzione, tutto quello che dice ha un perché. Stare con lei è come fare una seduta di analisi, un’esperienza incredibile. Senza prezzo”. Il futuro? Qual è al momento il sogno più grande? “Mi piacerebbe avere un altro figlio.

Non voglio che la mia vita sia particolare, voglio che sia normale”.